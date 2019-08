Efter 286 kampe er det slut for Jakob Poulsen i FC Midtjylland.

Den 36-årige midtbanespiller, der indtil videre i denne sæson blot har været på banen i 17 minutter, har skrevet under på en kontrakt med en ny klub.

Det skriver midtjyderne i en pressemeddelelse.

Poulsens nye arbejdsgiver forbliver indtil videre unavngiven. Først i den kommende uge - efter et lægetjek i den nye klub - bliver det offentliggjort, hvor han fremover skal slå sine folder.

- Jeg har jagtet et eventyr som punktum på min karriere, og det får jeg, siger Jakob Poulsen i pressemeddelelsen.

- Det bliver en kæmpe oplevelse for hele vores familie, og jeg glæder mig helt vildt.

Ekstra Bladet erfarede tidligere på ugen, at Poulsen skifter til en klub i Melbourne i Australien.

Dermed slutter Jakob Poulsens anden tørn i FC Midtjylland, som han vendte tilbage til i januar 2014 efter et ophold i Monaco.

Tidligere spillede han i klubben fra 2010 til 2012.

- Det er et kæmpe ikon, der forlader os, siger direktør Claus Steinlein i pressemeddelelsen.

- En meget stor spiller og et meget stort menneske. Jakob har haft enorm betydning for FC Midtjylland både på og uden for banen, og han bliver aldrig glemt.

Poulsen har med FC Midtjylland været med til at vinde det danske mesterskab to gange og pokalturneringen en enkelt gang.

Den nu forhenværende anfører har i al sin tid i Midtjylland været fast mand i startopstillingen, men i denne sæson har Poulsen været forvist til udskiftningsbænken.

Midtbane-dirigenten har ikke lagt skjul på sin frustration over at være blevet degraderet.

Ud over FC Midtjylland har Jakob Poulsen spillet for Monaco, AGF, Heerenveen og Esbjerg.

I 2009 blev han af Spillerforeningen kåret som Årets Profil i Superligaen.

På landsholdet er det blevet til 35 optrædener.