Officielt: Chelsea lejer argentinsk stjerneangriber

Den argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuaín skifter AC Milan ud med Chelsea.

Det bekræfter Premier League-klubben onsdag aften på sin hjemmeside.

Higuaín skifter til Chelsea på en lejeaftale, der løber frem til sommer. Formelt set lejer englænderne Higuaín i Juventus, der ejer angriberen, som i efteråret blev lejet ud til AC Milan på en sæsonlang aftale.

Tidligere onsdag løftede Chelsea-manager Maurizio Sarri på et pressemøde sløret for, at klubben var tæt på at anskaffe sig Higuaín.

Her fortalte Sarri, at argentineren ville skrive under på en kontrakt med klubben inden for få timer.

- Jeg håber, at han scorer mål fra begyndelsen, men han har meget mere i sit spil end bare mål. Vi håber, at han kan genfinde sin bedste form, sagde Sarri på pressemødet.

Sarri sagde samtidig, at skiftet ikke er blevet gennemført tidligt nok, til at angriberen kan være med i torsdagens opgør mod Tottenham.

I dette returopgør i Liga Cuppen skal Chelsea forsøge at vinde samlet, efter at Tottenham vandt den første semifinale med 1-0 på hjemmebane.

Med skiftet kan Higuaín føje endnu en storklub til sit imponerende cv.

Han har tidligere optrådt for River Plate, Real Madrid, Napoli og Juventus, inden han sidste år skiftede til Milan på en lejeaftale.