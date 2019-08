Officielt: AaB henter gammel kending til forsvaret

Superligaklubben AaB henter stopperen Rasmus Thelander, oplyser fodboldklubben på Twitter.

Thelander har fået en treårig kontrakt i AaB, hvor han senest spillede frem til 2015.

Efter en periode i græske Panathinaikos og schweiziske FC Zürich har Thelander senest spillet i hollandske Vitesse. I de tre klubber er han noteret for 70 kampe.

Efter fire år i udlandet er 28-årige Thelander tilbage i den nordjyske fodboldklub.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde fremhæver Thelander som "en fysisk stærk forsvarsspiller med et kæmpe fighterhjerte og et fortræffeligt hovedspil såvel defensivt som offensivt".

- Vi er særdeles glade for, at han i den forhandlingsproces, vi har været igennem, har udtrykt så brændende et ønske om at vende tilbage til AaB, som han vitterligt har.

- Rasmus har i de seneste fire år opnået stor international erfaring, og han har også fået en alder, hvor han skal bidrage som leder og foregangsmand både på og uden for banen.

- Og vi er selvfølgelig meget tilfredse med at have ham tilbage, så han både kan styrke os som hold og skærpe konkurrencen i truppen, siger Gaarde til klubbens hjemmeside.

Thelander skiftede i 2012 fra Gladsaxe-klubben AB til AaB og er noteret for 76 kampe og 4 mål for nordjyderne frem til 2015.

I 2014 scorede Thelander to gange i pokalfinalen for AaB, som vandt 4-2 over FC København.

Thelander fortæller, at han føler, at han er kommet hjem igen.

- Ligeledes glæder jeg mig til at blive en del af en stærk trup, som jeg mener, både vi selv og fansene skal have store forventninger til og stille krav til.

- Det kræver hårdt arbejde at nå vores målsætninger, og jeg har en kæmpe lyst til at tage ansvar og bidrage med mine kompetencer på vejen dertil, lyder det fra Thelander.