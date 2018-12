Østrigsk slalomkonge vinder sæsonens eneste paralleldyst

Østrigeren Marcel Hirscher vandt mandag sæsonens eneste World Cup-dyst i parallelstorslalom.

På pisten i Alta Badia i det nordlige Italien vandt han finalen over franskmanden Thibaut Favrot. Hirscher var 0,14 sekunder hurtigere end konkurrenten.

I parallelstorslalom mødes to duellanter på to så vidt mulig ens pister, og vedkommende med den hurtigste tid avancerer til næste knockoutrunde, mens taberen ryger ud.

32 deltog ved mandagens afdeling, som dermed startede med 16.-delsfinaler.

I ottendedelsfinalen var nordmanden Kjetil Jansrud tæt på at slå Hirscher, men østrigeren var 0,13 sekunder hurtigere. Med endnu mindre marginal - 0,08 sekunder - vandt Hirscher sin kvartfinale over tyskeren Stefan Luitz.

Semifinalen vandt østrigeren, da svenskeren Matts Olsson ikke kom i mål.

Det er ikke overraskende, at Marcel Hirscher endte med at vinde. I både slalom og storslalom har østrigeren været så suveræn, at han i de seneste syv sæsoner har hentet point nok til at vinde den samlede alpine World Cup.

Så sent som søndag vandt han også storslalomkonkurrencen i Alta Badia.