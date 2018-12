Østrigsk skifænomen vinder suverænt i storslalom

Med 2,5 sekunder til nærmeste rival vandt den østrigske slalomspecialist Marcel Hirscher søndag suverænt i storslalomkonkurrencen i mændenes World Cup i Alta Badia i Italien.

Det er Hirschers 61. World Cup-sejr i karrieren og den tredje sejr i denne sæson, efter at han også vandt i Levi i Finland og Val d'Isere i Frankrig.

Den 29-årige skiløber imponerede fra starten og kørte første gennemløb i tiden 1 minut og 17,61 sekunder.

Andet gennemløb var endnu hurtigere for østrigeren, der kørte det på 1 minut og 14,68 sekunder.

- Andet gennemløb var hårdt med mange huller. Jeg sagde til mig selv, at det eneste at gøre var at køre 100 procent.

- Men at slutte med sådan en margin var en stor overraskelse for mig, sagde Hirscher efter løbet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Selv om han i andet gennemløb kun kørte den næsthurtigste tid - overgået af franskmanden Thomas Fanara - så var den samlede tid mere end nok til at tage sejren.

Fanara sluttede på andenpladsen, mens en anden franskmand - Alexis Pinturault - blev nummer tre.