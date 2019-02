Marcel Hirscher er verdensmester i slalom for tredje gang. Det har kun Ingemar Stenmark præsteret tidligere.

Det østrigske skifænomen Marcel Hirscher er fortsat verdens bedste slalomkører.

Hirscher vandt i overlegen stil VM-guld i en ren østrigsk triumf i Åre søndag eftermiddag.

Landsmændene Michael Matt og Marco Schwarz sluttede på de næste pladser, og dermed løb Østrig med samtlige medaljer.

Det er tredje gang i karrieren, at Hirscher står øverst på podiet efter et VM-slalom. Det skete også i 2013 og 2017.

Kun den svenske legende Ingemar Stenmark har tidligere vundet slalom-VM tre gange.

Den 29-årige østriger lagde grunden til sejren ved at være hurtigst i første gennemløb med et forspring på hele 0,56 sekund ned til den næstbedste, franskmanden Alexis Pinturault.

Den norske rival Henrik Kristoffersen, der tidligere på ugen vandt guld i storslalom, var hele 1,7 sekund langsommere og derfor uden sejrschance inden anden omgang.

Der skulle en kørefejl eller et uheld til, hvis ikke Hirscher skulle sikre sig den forventede sejr.

Men kørefejlen leverede Pinturault, der var på vej mod en virkelig stærk tid, men satsede for meget og tabte dyrebar tid i andet gennemløb.

Derfor kunne Hirscher koncentrere sig om at køre sikkert og sikre sig endnu en triumf i en imponerende karriere.

I alt er det Hirschers syvende guldmedalje i VM-sammenhæng, og dermed rykker han op på siden af rekordholderen Toni Sailer, der som den eneste herreløber kan fremvise en lige så stor guldsamling.

Ud over de tre sejre i slalom har alsidige Hirscher vundet guld i storslalom og i den kombinerede konkurrence foruden to gange guld i holdkonkurrencen.

Med resultatet lykkedes det også på et hængende hår for skisportsmastodonten Østrig at sikre sig en guldmedalje ved det VM, der nu er forbi.

Før søndagens afdansningsbal stod østrigske løbere noteret for tre gange sølv og to gange bronze.

På VM's medaljerangliste slutter Østrig som nummer fire efter Norge, Schweiz og USA.