Østrigsk skifænomen triumferer i slalom på hjemmebane

Endnu en gang sluttede et World Cup-løb i slalom for herrer torsdag med Marcel Hirscher som vinder.

Det østrigske skifænomen sejrede i disciplinen på hjemmebane, da han vandt slalomkonkurrencen i Saalbach.

Dermed slog Hirscher hurtigt tilbage, efter at han onsdag blot sluttede som nummer seks i onsdagens storslalom.

29-årige Hirscher vandt torsdag i tiden 1 minut og 54,98 sekunder foran schweiziske Loïc Meillard, der var 0,38 sekunder langsommere.

Norske Henrik Kristoffersen blev nummer tre.

- Det var et af de sværeste slalomløb, jeg har deltaget i. Det var en kompliceret dag for mig, men til sidst blev det et fantastisk øjeblik.

- Sammen med mit tekniske team traf vi de rigtige beslutninger omkring udstyret i forhold til i går (onsdag, red.), hvor vi begik fejl, siger Marcel Hirscher ifølge AFP.

Østrigeren blev dermed noteret for sin sejr nummer 63 i et World Cup-løb i karrieren, og han hentede sæsonens femte sejr i et World Cup-løb.

Marcel Hirscher har de seneste syv sæsoner været så suveræn i slalom og storslalom, at han har vundet den samlede alpine World Cup.

Mandag vandt han sæsonens eneste World Cup-dyst i parallelstorslalom.

I øjeblikket fører han World Cuppen i slalom, og Hirscher topper også i den samlede World Cup med 620 point. Her ligger Henrik Kristoffersen nummer to med 352 point.