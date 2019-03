Østrigsk dopingsag fra VM i skisport vokser

Statsadvokaten i München har fundet frem til 21 atleter, der er kommet hos læge i Erfurt for at blive dopet.

21 atleter fra otte nationer er involveret i den dopingskandale, der for nylig kom frem under ski-VM i Østrig.

Det oplyser statsadvokaten i München onsdag på en pressekonference.

I februar slog politiet til mod flere af VM-deltagerne på deres hotelværelser i byen Seefeld.

Betjentene tog den østrigske langrendsløber Max Hauke på fersk gerning, da han sad med en nål i armen og var i gang med at bloddope sig.

Onsdag fortæller statsadvokat Kai Gräber, at i alt 21 atleter fra Tyskland, Østrig, Italien, Sverige, Finland, Estland, Kroatien, Slovenien, Sydkorea og USA er mistænkt for dopingsnyderi.

I en periode fra 2011 til 2019 skulle atleterne samlet have fået foretaget et trecifret antal blodtransfusioner.

Atleterne skulle komme fra fem forskellige vinteridrætsgrene.

- Enkelte af udøverne ved endnu ikke, at de er blevet identificeret, siger Kai Gräber.

Atleterne er kommet hos lægen Mark Schmid, der har sin klinik i den tyske by Erfurt. Ifølge statsadvokaten skulle de hver især have betalt mellem 30.000 og 90.000 kroner per år til Schmid.