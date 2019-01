Østrig har ryggen mod muren, når holdet tirsdag møder Danmark ved VM i herrehåndbold.

For mens Danmark har skøjtet sig gennem turneringens tre første kampe med store sejre, så tabte Østrig lørdag overraskende til Chile, og mandag blev Norge for stor en mundfuld for spillerne fra alpelandet.

På trods af tørsten efter point spår spillerne ikke dem selv mange chancer mod det velspillende danske landshold, som flere af dem ser som en af favoritterne til at tage VM-guldet.

- En håndboldkamp er selvfølgelig altid 60 minutter, men hvis jeg skulle oddse på kampen, så vil jeg ikke sætte mine penge på Østrig.

- Hele det danske hold er godt. Det er et verdensklassehold på alle positioner. Mikkel Hansen, Niklas Landin - alle 16 spiller på topniveau, siger fløjspiller Robert Weber, der indtil videre er østrigsk topscorer i turneringen.

Også Østrigs landstræner, islændingen Patrekur Jóhannesson, tvivler på, at hans hold kan stille noget op mod de tidligere EM- og OL-vindere fra Danmark.

- Jeg tror, at vi har omkring 0,5 til 1 procent chance for at vinde, men jeg vil yde den maksimale indsats for den procent, siger han.

Hans taktik er blandt andet at forsøge ikke at tage tempoet ud af kampen, som man for eksempel så Saudi-Arabien gøre mod Danmark mandag aften.

- Det kan jeg ikke lide. Vi kommer til at spille vores spil og forsøge at følge med.

- Det er ikke hver dag, du får lov at møde et hold som Danmark på deres hjemmebane, så jeg glæder mig og vil få mine spillere til at gøre deres bedste, men også at nyde stemningen i arenaen, siger Patrekur Jóhannesson.

Også Robert Weber glæder sig til at spille foran 15.000 tilskuere, selv om langt størstedelen formentlig ikke klapper, hvis han scorer.

- Vi vil bare nyde kampen i denne her fantastiske atmosfære. Jeg synes ikke, der er et stort pres på os, for vi har ingenting at tabe.

- Vi er ikke favoritter, men jeg tror, at hele holdet vil give 100 procent og nyde stemningen, siger han.

Kampen mellem Danmark og Østrig fløjtes i gang klokken 20.45.

Inden kampen har Østrig sammen med Tunesien og Chile to point i gruppe C. Danmark topper gruppen med seks point foran Norge, der ligeledes har maksimumpoint.

Saudi-Arabien ligger sidst med nul point. De tre bedste hold fra hver gruppe går videre til mellemrunde.