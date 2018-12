Manden, der skal få danskerklubben Southampton over nedrykningsstregen i Premier League, hedder Ralph Hasenhüttl og kommer fra Østrig.

Onsdag skriver klubben på sin hjemmeside, at 51-årige Hasenhüttl er ansat på en kontrakt af to et halvt års varighed.

Han tager over efter Mark Hughes, som blev fyret tidligere på ugen, og skal dermed stå i spidsen for Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard.

Hasenhüttl er den rigtige mand til opgaven, mener klubbens bestyrelsesformand, Ralph Krueger.

- Vores iver efter at finde tilbage til det potentiale, vi har, og de resultater, vi forventer, kan ikke undervurderes.

- Derfor er vi ekstremt tilfredse med, at Ralph Hasenhüttl har sagt ja til at blive vores nye manager og gøre, hvad han kan for at få os tilbage på sporet, siger Krueger til Southamptons hjemmeside.

Østrigeren var senest træner for RB Leipzig og Yussuf Poulsen. Men efter eget ønske fik han ophævet kontrakten med den tyske topklub efter den seneste sæson.

Tidligere har han været træner i Ingolstadt, Aalen og Unterhaching.

- Ralph har været i vores bevidsthed siden Ingolstadt, hvor han viste de kvaliteter, som vi tror på, at vi har brug for.

- Han har siden udviklet sine evner med stor succes i Bundesligaen hos en progressiv og ambitiøs klub i RB Leipzig, siger Ralph Krueger.

Southampton har for anden sæson i streg haft svært ved at finde melodien på banen. Holdet ligger under stregen i Premier League med blot 9 point for 14 kampe.