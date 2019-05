Østriger holder føring og vinder Made in Denmark

Bernd Wiesberger vandt den sjette udgave af Made in Denmark. Jeff Winther sluttede som bedste dansker.

Bernd Wiesberger hentede søndag karrierens femte sejr på European Tour, da østrigeren strøg til tops i Made in Denmark i Himmerland.

Den 33-årige vinder kan rejse hjem med en præmiecheck på 3,75 millioner kroner.

Wiesberger indledte søndagen på førstepladsen, men sidstedagen bød på spænding og skiftende føringer. Især det 22-årige skotske stortalent Robert MacIntyre pressede østrigeren.

Bernd Wiesberger sluttede samlet i 270 slag for hele turneringen - 14 slag under par, hvilket var et enkelt slag bedre end skotten.

Wiesberger og MacIntyre lå side om side før hul 11, hvor østrigeren trak to slag fra med en eagle.

Efter hul 13 lå de to førende igen side om side efter en bogey til Wiesberger og en birdie til MacIntyre.

Den østrigske vinder slog tilbage på hul 16 ved det ikoniske Himmerland Hill med den birdie, der meget vel kunne afgøre det hele. Og da MacIntyre kort efter dummede sig med en bogey på hul 17, tydede alt på, at topduellen var afgjort med et østrigsk forspring på to slag.

Men spændingen fortsatte på hul 18, hvor Wiesberger kom helt skidt afsted, da han ramte en vandgrav med sit tee-slag.

Det lykkedes dog at afværge den helt store katastrofe, da østrigeren kæmpede en bogey hjem, mens MacIntyre fejlede med et birdiesats, der kunne have sendt duellen i omspil.

Wiesberger skriver sig dermed ind i historien som den sjette vinder af Made in Denmark, der er blevet spillet siden 2014.

Turneringen blev ikke nogen dansk succes, da kun 5 af de 16 deltagende danskere kvalificerede sig til weekendens finalerunder.

Bedst blev Jeff Winther, der sluttede som nummer 18 efter en fremragende runde søndag i 66 slag - fem under banens par. Der var dog hele ni slag op til Weisberger på førstepladsen.

Lasse Jensen sluttede som nummer 33 med 11 slag op til sejren.

De største danske hjemmebanehåb, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen, måtte allerede forlade turneringen i Himmerland fredag, da de missede cuttet.