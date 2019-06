Østriger får nyt forsøg mod Nadal i French Open-finale

Den østrigske tennisspiller Dominic Thiem får endnu en chance for at slå Rafael Nadal i finalen i French Open.

Søndagens finale i Paris bliver en gentagelse af sidste års finale, efter at Thiem lørdag slog verdensetteren Novak Djokovic i semifinalen med 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 og 7-5.

Østrigeren tabte sidste års finale i tre sæt, og han får det formentlig endnu en gang svært mod spanieren, der har vundet grand slam-turneringen i Paris 11 gange.

Semifinalen med Djokovic viste samtidig, at østrigerens niveau er yderst svingende på gruset i Frankrigs hovedstad.

Opgøret mellem Thiem og Djokovic forløb over to dage, efter at de franske arrangører vurderede, at det var umuligt at gennemføre kampen fredag på grund af regn og blæst.

Thiem var foran, da spillerne gik hver til sit fredag aften. De havde taget et sæt hver, men østrigeren var oppe med et servegennembrud i tredje sæt og førte 3-1.

Selv om Djokovic lørdag fik brudt tilbage og kæmpet sig på 4-4 og 5-5, så endte Thiem med at tage tredje sæt med et break.

Østrigeren havde dog svært ved at fastholde det gode spil, og han tillod sin serbiske modstander at vinde fjerde sæt efter at have fået brudt sin serv tre gange - sættet blev afsluttet med en dobbeltfejl af Thiem.

Det lignede dog en afgørelse i femte sæt, da østrigeren fik brudt Djokovic og kom foran 3-1 og efterfølgende holdt serv til 4-1.

Thiem så ud til at være på direkte kurs mod finalen, men først kom regnvejret over Paris endnu engang på tværs og sendte de to spillere i omklædningsrummet til en ufrivillig pause.

Da spillerne kom tilbage på gruset, havde Djokovic fået nyt mod og skabte spænding ved at reducere 3-4.

Serberen tabte derefter sin egen serv og kom bagud 3-5, men arbejdede sig tilbage og fik udlignet til 5-5.

Til sidst var det dog Thiem, der havde marginalerne med sig og tog sejren ved at vinde de næste to servepartier.

25-årige Thiem har mødt den kommende finalemodstander, Rafael Nadal, 12 gange og vundet fire kampe. Østrigeren vandt det seneste møde mellem de to spillere tidligere på året i Barcelona.