Østrig åbner Danmarks U21-gruppe med sejr over Serbien

Østrig ligner en hård konkurrent for Danmarks U21-landshold ved EM i Italien.

Mandag åbnede østrigerne Danmarks gruppe ved at vinde 2-0 over Serbien i kystbyen Trieste.

Sejren kom i hus med et mål i hver halvleg. Ved begge scoringer spillede videodommersystemet VAR en rolle.

Østrigerne var særdeles velorganiserede og lurede konstant på kontraangreb, hvilket gav en del muligheder i løbet af kampen.

Otte minutter før pausen kom østrigerne i front. Hannes Wolf var hurtigst over returbolden efter Sascha Horvaths afslutning på stolpen, og Wolf prikkede bolden i mål blot for at konstatere, at linjevogteren hævede flaget for offside.

VAR-billederne viste dog, at linjedommeren tog fejl, og målet blev godkendt.

Østrigerne havde flere gode muligheder til at øge føringen, men serberne rørte også på sig og kunne have udlignet.

Fem minutter inde i anden halvleg headede den kommende Real Madrid-angriber Luka Jovic bolden på overliggeren. Generelt havde han dog svært ved at vise, hvilke evner Real Madrid har betalt cirka 450 millioner kroner for.

Anden halvlegs største chance tilfaldt også Serbien, men Nemanja Radonjic viste rystende uskarphed. Han skulle blot styre et fremragende indlæg fra Andrija Zivkovic i mål, men Radonjic missede på mystisk vis den store chance efter 72 minutter.

Vilkårene for Serbien blev værre kort efter. Vukasin Jovanovic lavede en hård tackling på målscorer Wolf og stoppede samtidig en oplagt målchance. Dommeren så seancen igennem på video og takserede hændelsen til et rødt kort.

Sascha Horvath tog sig af frisparket, og med et hårdt og fladt spark fordoblede han østrigernes føring.

Sejrens størrelse kunne være vokset, men østrigerne klager næppe over at have givet sig selv et godt udgangspunkt i gruppe B, der også tæller Danmark og Tyskland.

Gruppens bedste hold går videre til semifinalerne, mens den bedste toer på tværs af turneringens tre grupper også går videre.