Øris sad over sidst: - Jeg håber at være klar til kampen mod Egypten

Herning: - Jeg kunne ikke have spillet mod Ungarn, indrømmede Nikolaj Øris efter kampen.

- Det går dog stadig fremad, og jeg forventer at være klar til mandagens kamp mod Egypten.

- Det er stadig en lille fiber i baglåret, der hæmmer mig. Hvis jeg spiller for tidligt, risikerer jeg, at den springer op. Derfor er jeg glad for, at det ikke blev nødvendigt at komme i kamp i lørdags. Jeg har fået et par dages behandling, og det gør godt for mig, lød det fra BSV-spilleren.

Casper U. Mortensen meldte sig klar og fik anden halvleg i Magnus Landins fravær.

- Jeg er helt klar, og det var dejligt at mærke det, da jeg fik scoret. Desværre fik vi ikke mulighed for de hurtie opløb, fordi Ungarn var så stærk til tilbageløb, men jeg føler, at jeg er tilbage igen.

Henrik Møllgaard styrede forsvaret i René Toft Hansens fravær.

- Vi havde forberedt os på nogle andre spillere, end de kom med. Deres venstre fløj var pludselig playmaker, og det føltes som et helt andet hold. Der var for mange ting, der ikke lykkedes, men Jannick Green reddede os.