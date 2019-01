Øris får stort ansvar efter ni års venten på slutrundedebut

Håndboldspilleren Nikolaj Øris Nielsen fik debut på landsholdet tilbage i april 2010, men næsten ni år skulle han vente på at få sin slutrundedebut. Den kom, da Danmark torsdag aften indledte VM på hjemmebane med en sejr på 39-16 over Chile.

Øris har endda fået en nøglerolle som landstræner Nikolaj Jacobsens førstevalg som højreback, efter den ellers foretrukne Niclas Kirkeløkke et par uger før VM blev alvorligt skadet for GOG.

- Jeg er ked af, at Niclas blev skadet, men skal jeg kigge personligt på det, så får jeg mere ansvar og en større rolle, og alle på det her hold vil gerne spille så mange minutter som muligt, siger Nikolaj Øris.

- Jeg har noget af bevise, efter jeg har stået lidt i skyggen af Niclas, der har taget langt de fleste spilminutter, så det er en anden rolle for mig. Men den større rolle er supermotiverende, og jeg håber at udnytte den.

Øris scorede et enkelt mål mod Chile i slutrundedebuten, som altså har ladet vente på sig. Han spillede en håndfuld landskampe i 2011 og var i periferien af den endelige trup, der vandt EM i 2012, men Øris måtte vente syv år mere.

- Det er jo det, man drømmer om. Efter at have været i periferien et par gange, så er det fedt at stå her nu. Og som situationen er nu med stort ansvar, er jeg glad for, at jeg er 32 år og ikke 22.

- Nu har jeg spillet så mange klubkampe og står bedre rustet til opgaven, end jeg ville have gjort for år tilbage, mener Bjerringbro-Silkeborg-spilleren.

Trods en del Champions League-kampe under bæltet er Øris bevidst om, at VM bliver hans største oplevelse.

- Det er det ypperste at spille i store danske arenaer. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke er federe at spille med landsholdet i en fyldt arena frem for ude mod Ringsted tirsdag klokken 21.

- Men man mærker også i truppen, at mange har prøvet rigtig meget. Folk tager det med stor ro - i hvert fald udadtil. For man er da spændt, da det er en unik mulighed det her, lyder det fra Øris.

Danmark spiller sin næste kamp mod Tunesien lørdag klokken 20.15 i Herning.