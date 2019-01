Øris: At få en søn og spille VM på samme dag er okay

Nikolaj Øris spillede VM-kamp mod Saudi-Arabien, under et døgn efter at han blev far til sit andet barn.

Klokken 00.06 mandag blev Nikolaj Øris far til sit andet barn.

Klokken 20.15 stod kan klar på banen til Danmarks tredje VM-kamp mod Saudi-Arabien, og et minut senere scorede han danskernes første mål i 34-22-sejren.

- At få en søn og spille en VM-kamp på samme dag, det er okay, siger Nikolaj Øris.

Han afviser dog, at sønnen skal have et VM-navn.

- Jeg kalder ham fandeme ikke Mikkel, det er helt sikkert, siger Øris med et grin.

Øris' kæreste havde termin den 25. januar, og bagspilleren havde på forhånd aftalt med landstræner Nikolaj Jacobsen, at han ville tage hjem og være med til fødslen, hvis det blev aktuelt under VM.

- Det var en høj prioritet. Jeg havde fuld fokus på at være med til at få min søn til verden, og det var en kæmpe oplevelse.

- Da jeg så mødte ind i lejren igen i eftermiddag (mandag, red.), så var der fuld fokus på håndbolden.

Det var dog ikke til at se på højrebacken, at han lige havde været med til en fødsel og kun sovet tre timer natten til mandag.

I første halvleg af VM-kampen spillede han på et højt niveau og scorede fire mål på fire forsøg.

Mod slutningen var kræfterne dog ved at være brugt op.

- Jeg må indrømme, at jo længere vi kom hen i kampen, jo trættere blev jeg.

Øris har i forvejen et barn på to år, og han regner med, at han får mulighed for at tage hjem og besøge sin familie, når der er nogle huller i det travle VM-program.

Allerede tirsdag skal han dog i kamp igen, når Danmark møder Østrig.

Efter pligtsejren over Saudi-Arabien fører Danmark gruppe C med seks point foran Norge, der også har seks point.

Danmark og Norge mødes torsdag i en forventet gruppefinale. De tre bedste hold i hver gruppe går videre til mellemrunden.