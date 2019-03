Øland om racisme mod PL-dansker: Det skal frem i lyset

Huddersfield har anmeldt til politiet, at Philip Billing på et socialt medie har været offer for racisme.

Racismesager skal frem i lyset.

Det understreger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, efter at Huddersfield-danskeren Philip Billing på et socialt medie har været offer for racisme fra en af klubbens egne fans.

Billing valgte efterfølgende at publicere beskeden på det sociale medie.

- De her eksempler skal frem i lyset. For vi har et problem, som vi skal have fokus på, og som vi skal tale om.

- Det er jo helt skørt at skulle sige det, men fodbold er for alle. Det skal det være - uanset etnicitet, religion eller seksualitet, siger Mads Øland i en pressemeddelelse.

Billing modtog den ubehagelige besked tirsdag.

- Forlad vores klub. Jeg vil aldrig se dig i vores trøje igen, dit ubrugelige sorte æsel, var ordlyden oversat til dansk.

Ifølge Spillerforeningen udsættes mange fodboldspillere for chikane og diskrimination på sociale medier.

En undersøgelse fra Fifpro (Den Internationale Spillerforening) med 14.000 besvarelser i 54 lande viste, at otte procent har oplevet diskrimination, mens 16 procent af de adspurgte er blevet chikaneret.

- Det er helt horribelt, at man skal udsættes for diskriminerende beskeder, fordi man lever af at spille fodbold. Det hører ingen steder hjemme. Det er helt og aldeles uacceptabelt, fastslår Mads Øland.

- Det vidner om, at vi stadig har et stort arbejde foran os. At vores arbejde med at bekæmpe racisme og andre former for diskrimination desværre langt fra er slut. Det er et ongoing arbejde.

Billings klub, Huddersfield, tager afstand fra angrebet på danskeren og har meldt sagen til politiet.

- Huddersfield tolererer ikke den slags. Vi har en nultolerance over for enhver form for diskrimination.

- Vi vil samarbejde med politiet for at håndtere sagen på den bedst tænkelige måde, lyder det i en erklæring fra klubben ifølge nyhedsbureauet AFP.

Onsdag aften skriver Sky Sports, at politiet har anholdt en 16-årig dreng i sagen.

Den 22-årige Billing har været en del af Danmarks U21-landshold, men blev mandag forfremmet til A-landsholdet, der i næste uge mødes for at spille mod Kosovo og Schweiz.