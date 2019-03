Øjeblikket hvor Virgil van Dijk viste, at han var ALT for god til skotsk fodbold - se vidunderligt solomål

Virgil van Dijk viste på et øjeblik i 2013, at han var meget mere end bare en fysisk stærk centerforsvarer.

Virgil van Dijk er blandt favoritterne til at blive kåret som årets spiller i engelsk fodbold.

Den hollandske forsvarsspiller har været en åbenbaring hos Liverpool siden sit skifte for £75m i januar 2018 fra Southampton.

Senest scorede Virgil van Dijk til 2-1 for Liverpool i Champions League-sejren over Bayern München onsdag aften.

Men at det overhovedet blev Southampton, der snuppede Virgil van Dijk fra skotske Celtic i 2015 for £13m, kan måske undre.

Især når man ser, hvad Virgil van Dijk leverede allerede efter få måneder af sin første sæson for den skotske storklub. Det var ikke vanskeligt at spotte talentet.

Her er vi i december 2013 i et opgør på udebane mod St. Johnstone.

Virgil van Dijk modtager bolden på egen banehalvdel, og så er det lige som om, at han beslutter sig for at score.

Eller også at invitationen til at drible videre med bolden er for god til ikke at gøre det.

I hvert fald scorer den hollandske superstjerne et iskoldt solomål for Celtic - som om han spillede FIFA 19 mod en modstander på begynderniveau.