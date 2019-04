Øens Hold går ind i pigefodbold

Fodbold: OB's klubsamarbejde, Øens Hold, og pige-fællesskabet Dalum/Næsby indgår et strategisk samarbejde med ambitioner om at løfte fynsk pigefodbold, melder Øens Hold-samarbejdet.

"Dalum IF og Næsby Boldklub har allerede et tæt samarbejde med Øens Hold på drengesiden, og det er derfor et naturligt næste skridt at styrke fodboldindsatsen for de fynske pigespillere. Ambitionen er at igangsætte en strategisk indsats og vidensdeling med fokus på breddefodbold, hvor samarbejdet skal udnytte OB's fodboldfaglighed og Dalum/Næsbys viden om pigefodbold".

"Vidensdelingen mellem klubberne skal bidrage til at udvikle en række tilbud til samarbejdsklubberne i Øens Hold, der kan hjælpe med at tiltrække flere pigespillere og til at udvikle de mest ambitiøse piger til at kunne slå igennem på højere niveau".

- Med Dalum/Næsby som strategisk partner på pigesiden har vi fået en medspiller, som har de rette forudsætninger for at bringe de mange tilbud, vi har til drengene i Øens Hold ud til de fynske piger. Vi ser derfor gode perspektiver for, at vi i fællesskab kan løfte breddetilbuddene hos de fynske fodboldpiger. Målet er, at lige så mange piger som drenge bliver en del af de mange fynske fodboldoplevelser, vi tilbyder i Øens Hold, siger Øens Hold-konsulent Christian Nørkær.

Fra Dalum/Næsbys side er der ligeledes positive forventninger til det nye partnerskab:

- Vi glæder os meget over, at vi med Øens Hold kan sætte initiativer i gang, som bredt kan understøtte udviklingen i fynsk pigefodbold. Gennem Øens Hold har vi en samarbejdspartner med en høj fodboldfaglighed og et stort fodboldnetværk. Vi håber, at samarbejdsklubberne vil tage positivt imod dette nye partnerskab og konstruktivt samarbejde for at udvikle fynsk pigefodbold, siger udviklingskoordinator i Dalum/Næsby Mikkel Bo Mikkelsen.