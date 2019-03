Øens Hold: Samarbejdsklubberne OB og Morud mødtes til en dag for træning og fans.

FODBOLD: OB gæstede Fynsserieholdet Morud onsdag after til en venskabskamp, der dels skulle holde OB i gang og dels skulle hjælpe Morud med forårsforberedelserne, men primært handlede om at kultivere samarbejdet mellem de to samarbejdsklubber. Samarbejdet kaldes Øens Hold og inkluderer flere klubber rundt omkring på Fyn.

Omkring 300 gæster havde taget turen til Moruds hjemmebane for at følge venskabskampen på tæt hold.

OB endte med at vinde opgøret med 9-0, men alligevel var Moruds cheftræner fint tilfreds efter kampen, selvom holdet tabte og blandt andet Rasmus Festersen scorede fem mål mod dem.

- Vi taber 9-0, men med til det hører også, at vi bare bliver ved med at forsøge at spille og går op og presser. Vi havde aftalt, at vi ikke bare gad stå nede og losse bolde væk og fedte en 0-4 hjem. Det lærer vi ikke noget af. Det var jo stadig en træningskamp, så vi ville gerne komme så tæt på en kampsituation, som vi kunne. Men jeg synes, vi er meget uheldige med ikke at score en enkelt eller to, siger cheftræner, Allan Pendegast.

Det var også tydeligt, at det var en god dag for de unge spillere i klubben.

- Vi (Moruds førstehold, red.) har jo gået og glædet sig, men det har ligeså meget været en dag for de unge. Det er jo ikke hver dag, man har hele Fyns hold på besøg. Det skal jo gerne være denne slags besøg, der giver vores mange unge, dygtige spillere endnu mere blod på tanden for at komme på Morud førstehold eller OB's, hvis man er rigtig dygtig, siger Allan Pendegast.