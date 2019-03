Øens Hold: OB gæster Morud i en træningskamp og takker deres fans

Onsdag mødes OB og Morud i en træningskamp. Under arrangementet vil der være rig mulighed for at spille med OB-spillerne og komme tættere på dem end normalt.

FODBOLD: Der bliver stemning og lokal holdånd i spandevis, når Superligaens tredjeplads fra OB tager turen til Fynsseriens 12.-plads fra Morud IF for at spille en lokal venskabskamp. Kampen bliver spillet i forbindelse med klubsamarbejdet Øens Hold.

I OB er der netop blev trykket pause på sæsonen, efter de sidste kampe af sæsonens grundspil blev spillet søndag. Nu står den på en lille pause for OB-spillerne, inden mesterskabsspillet begynder, og OB skal fortsætte deres jagt på bronzemedaljer til Fyn. Mesterskabsspillet begynder for OB fredag 29. marts, når holdet gæster Brøndby klokken 19.

Hos onsdagens værter fra Morud IF er der også pause, men hos dem er den lidt modsat. Morud begynder først at spille kampe i Fynsserien igen lørdag 30. marts, så hos det nordfynske hold er det stadig forberedelserne til foråret, der er i gang.

- Kampen mod Morud bliver en afslutning på denne del af sæsonen for os, inden spillerne skal på en velfortjent landsholdspause efter en periode med kampe, hvor der har været maksimalt pres på alle spillerne i alle kampene, siger cheftræner hos OB, Jakob Michelsen.

Til kampen bliver der både en fodboldkamp, men også flere aktiviteter uden om selve kampen, og i det hele taget kommer aftenen til at handle om at takke fodboldtilhængerne på Fyn.

- Vi har fået rigtig flot opbakning fra det fynske fodboldfolk her i foråret. Vi glæder os til at give dem noget tilbage i form af en anden oplevelse med os, end de normalt har mulighed for. Fansene kan komme tættere på os spillere og trænere før, under og efter kampen. Jeg er sikker på, at det også bliver en hyggelig dag for os hos Morud IF, siger Jakob Michelsen.

Programmet for dagen ser sådan ud:

16.30: OB-spillerne ankommer, hvor de vil varme op og træne med Moruds unge spillere.

18.00: Kampstart.

18.45: Pause og underholdning, hvor der vil være en straffesparkskonkurrence med blandt andre en af OB's målvogtere på mål.

19.00: Anden havleg sparkes i gang.