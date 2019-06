Odenses eliteidræt har fået en ny trumf

Tre skarpe og halvrutinerede mænd står i spidsen for det nye sports college-projekt i Odense. Her prøver de at holde balancen på gelænderet foran det nye byggeri på det tidligere Motel Odense - der nu er Campus One på Syddansk Erhvervsskole. Fra venstre formand Kim Nowak Rasmussen, daglig leder Jesper Sandberg og konsulent Jacob Landtved. Foto: Michael Bager