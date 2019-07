Odense trækker makedonere eller tjekker på vejen mod EHF Cuppen

De to mulige modstandere for Odense Håndbold i anden runde af EHF Cuppens kvalifikation er fundet. Fynboerne skal enten spille mod ZRK Kumanovo eller DHC Slavia Praha.

HÅNDBOLD: Odense kan ikke helt bestille flybilletter til holdets kampe i anden kvalifikationsrunde af EHF Cuppen, men nu ved klubben da, at spillerne skal sendes sydøstpå.

Tirsdag blev der afholdt lodtrækning til første og anden runde af kvalifikationen til denne sæsons EHF Cup. I anden runde indtræder Odense, så derfor ville klubben altså få svar på, hvilken af to klubber (der spiller mod hinanden i første runde, red.), der ville stå på den anden banehalvdel til anden runde-kampene.

Ud af de små lodtrækningsbolde endte med at komme vinderen af en dyst mellem ZRK Kumanovo og DHC Slavia Praha.

ZRK Kumanovo spiller i den bedste række i Nordmakedonien. Sidste år kæmpede holdet med om mesterskabet stort set til sidste spillerunde, men måtte nøjes med andenpladsen, da HC Metalurg viste sig at være en tand stærkere. Ét enkelt nederlag endte med at være forskellen mellem de to mandskaber. Ligesom Odense jagter Kumanovo også klubbens første mesterskab.

Omkring 13 timer nordvest for Kumanovo ligger Prag og Odenses anden potentielle modstander.

DHC Slavia Praha havde en lidt sværere sæson start på sæsonen i Tjekkiet. Holdet endte som nummer fem i den tjekkiske ligas grundspil efter en skidt efterårssæson. Men hovedstadsklubben fik rettet gevaldigt op på spillet i anden halvdel af sæsonen og spillede sig i en finaleserie mod Baník Most. Det blev dog endestationen for Slavia Prahas kvinder, der måtte nøjes med sølvet, mens Most i stedet får lov at spille Champions Leagues kvalifikationsturnering.

Det endelige svar, på hvem Odense skal møde, bliver kendt 14. eller 15. september, når Kumanovo og Slavia Praha spiller returopgør i Tjekkiet. Odense skal så spille mod et af de to hold en måneds tid senere med første opgør 12.-13. oktober og returkampene 19.-20. oktober.