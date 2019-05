Odense tager DM-bronze mod detroniserede mestre

Efter skuffende at have lidt nederlag i DM-semifinalerne sikrede grundspilsvinderne fra Odense Håndbold sig et plaster på såret, da DM-bronzemedaljerne landede på Fyn fredag aften.

Fynboerne holdt hovedet koldt i en hektisk slutfase på hjemmebane, hvor de detroniserede mestre fra København Håndbold gik kolde i de sidste fem minutter og tabte 24-27.

Københavnerne scorede ingen mål i de sidste fem minutter, hvor Odense afgjorde kampen med tre mål.

Det var ikke svært at se, hvorfor de to hold måtte tage en tredje og afgørende kamp i brug for at få afgjort bronzeduellen.

Holdene var ekstremt jævnbyrdige og fulgtes ad på måltavlen gennem hele kampen. Pausestillingen var 12-12, og fem minutter før tid lyste 24-24 op på måltavlen.

For hjemmeholdet havde landsholdsanfører Stine Jørgensen og Nadia Offendal lidt problemer med træfsikkerheden, men til gengæld var Mie Højlund godt skydende.

Hun bød ind med 8 mål på 12 skud og var sammen med en suveræn Althea Reinhardt i fynboernes mål afgørende for, at bronzen gik til Odense.

Målene var mere jævnt fordelt hos København-spillerne, men i de sidste fem minutter gik gæsterne helt kolde.

Fra 24-24 formåede mestrene fra sidste sæson ikke at lave et eneste mål, og det udnyttede Odense, som sidste år tabte DM-finalerne til netop København efter tre opgør.