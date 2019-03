Odense runder grundspillet af: Velfortjent pause venter.

Sidstnævnte er stadig noget, holdet arbejder på. Men et flot, flydende angrebsspil kom et skridt nærmere, da holdet tog på udflugt til Rusland for at møde Rostov-Don i en betydningsløs sidste kamp i Champions League, inden kvartfinalerne begynder; kvartfinaler, hvor Odense skal møde mesterklubben fra Györ.

HÅNDBOLD: Onsdag er bliver en travl håndbolddag i håndbolddanmark, når 14 hold spiller syv kampe, der skal bestemme, hvem der kommer i slutspil, hvem der rykker ned, og hvem, der står over for nogle spændende kommende uger med endnu vigtigere håndbold.

Syv af de otte slutspilshold er kendte, så mange positioner kan allerede nu skrives ind. De to grupper kommer til at bestå af holdene på placeringerne et, fire, fem og otte i den ene og to, tre, seks og syv i den anden. Slutspilsgruppe 1 1. Odense HC 2 point 2. Herning-Ikast/Nykøbing Falster 1 point 3. Nykøbing Falster/Herning-Ikast 0 point 4. TTH Holstebro/Silkeborg-Voel 0 point Slutspilsgruppe 2 1. Team Esbjerg/København Håndbold 2 point 2. København Håndbold/Team Esbjerg 1 point 3. Aarhus United 0 point 4. Viborg HK 0 point

Godt placeret pause

Men selvom klubben holder fokus på præstationerne på banen, er der også kommet andre ting ud af Odense-lejren de seneste dage.

Mandag annoncerede klubben, at man havde hentet Nycke Groot til klubben, så der er stadig meget at glæde sig til fremover for fans af håndbold på Fyn.

- Det er ærgeligt, hun ikke kan spille for os med det samme, men hvis hun lige kan have to offdays 7. og 13. april, så tager vi gerne dem, skæmter administrerende direktør, Lars Peter Hermansen med henvisning til Odense HC's pressede bagkæde i disse dage.

Mod Rostov-Don viste holdet heldigvis endelig noget af det flow, som spillerne har ledt efter blandt deres bagspillere. Ingvild Bakkerud viste, at hun kan blive en nøglespiller i sæsonens resterende kampe, da hun mod Rostov-Don spillede en flot angrebskamp og kvitterede med otte mål.

På turen hjem fra Rusland fik holdet en uforudset mulighed for at rykke tættere sammen, da holdet missede to fly og endte med at vente ni timer i Moskvas lufthavn.

- Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, så holdet fik da i hvert fald en lille ryste-sammen-tur ud af det, siger Lars Peter Hermansen.

Holdet kom i det mindste hjem med al bagagen - inklusive det bagage, holdet mistede på turen derover.

Efter kampen mod Ajax København onsdag bliver der trykket pause på Odenses kampe. Der venter en landsholdspause, som Odense nok vil nyde godt af, da holdet i de seneste kampe har trukket store veksler på Susanne Madsen og Ingvild Bakkerud. Mie Højlund kommer ikke til at få så meget pause, da hun er en af fem-seks spillere - afhængigt af Althea Reinhardts tilstand - der skal med landsholdet til Golden League-stævnet i Frankrig.

Odense spiller hjemme mod Ajax København onsdag klokken 19.30 - samme tid som de andre seks kampe i den sidste spillerunde.