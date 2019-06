Odense-roer tæt på EM-medalje

Roning: Det var tæt på at blive til medalje for Anne Larsen fra Odense Roklub ved EM i Luzern, Schweiz. Men den fynske roer måtte sammen med sine tre holdkammerater Nina Hollensen (Aarhus), Trine Dahl Pedersen (Holstebro) og Frida Sanggard Nielsen (Bagsværd) i firer uden styrmand nøjes med en fjerdeplads i A-finalen.

Den danske båd fik ikke den bedste start og var sidst efter 500 meter, men fik roet sig op på fjerdepladsen ved midterstykket. Trods en god afslutning var det ikke nok til at fravriste Polen bronzemedaljen. Danmark var i mål i tiden 6.33,01, mens Polen kom i mål i tiden 6.32,37.

- Pigerne havde svært ved at finde sammen umiddelbart efter starten. De bliver forstyrret af nogle dønninger og rammer ikke et fornuftigt niveau i første halvdel af løbet. De får samlet lidt op på løbets sidste del, men de andre var trukket for voldsomt fra, og i øjeblikket formår de ikke at få farten over tempo 32, siger træner Mads Haubro til roning.dk.

Trods fem både i A-finalerne fik Danmark ingen medaljer med hjem fra EM.