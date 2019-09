Odense-profiler jagter mange mål i sæsonen

Kathrine Heindahl og Nycke Groot ser ikke det hårde program i mange turneringer som et problem. Klubben bør have truppen at variere spilletiden for profilerne, sagde de på avisens Folkemøde.

Håndbold: Odense Håndbolds landsholdsspillere vil prøve at lære af sidste sæsons forløb, hvor holdet vandt den første snes kampe i sæsonen, men alligevel endte med "kun" at få bronze, mens det i forrige sæson blev til sølv.

Skal ikke toppe nu

- Vi er bevidste om, at vi ikke skal toppe lige nu. Vi har igen fået nye spillere, og det vil tage en del tid, før vi har fundet rytmen, og de mange nye elementer i spillet er kørt ind, sagde Kathrine Heindahl, 27.

Odense Håndbold er med i både Ligaen, pokalturneringen og i EHF Cup, men i den europæiske turnering vil der blive færre kampe end i sidste sæson, hvor Odense nåede frem til kvartfinalen i Champions League.

- Hvis man vil spille med helt fremme, er man nødt til at have to stærke spillere på hver plads. Det havde vi i min forrige klub Györ, og det har Odense på samme vis, sagde Nycke Groot, 31, der har døjet lidt med ømhed i en akillessene her i opstarten, men dog har fået pænt med spilletid i de første tre kampe mod Esbjerg, Viborg og Randers - hvor Odense har vundet mod de to sidstnævnte modstandere.

Nycke Groots form er dog på vej frem, og samtidig har hun forlængst stoppet på det hollandske landshold for at mindske belastningen.

VM-slutrunden i december spilles i Japan, og det store mål er OL i Japan.

- Når der kan vente store oplevelser, og man har sat sig høje mål, er det motivationen, der gør, at man kan klare belastningen, og jeg er den type, der trives godt under pres, sagde Heindahl, hvis hold spiller næste ligakamp på lørdag ude mod Ajax København.

I sidste uge gik Mie Højlund og Stine Jørgensen ud med ankelskader, men i Odense-lejren håber man naturligvis, at der på banen igen om relativt kort tid. En håndfuld andre spillere - både profiler og alternativer - er ude for tiden. Enten på grund af skader eller graviditet.