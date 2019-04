Det blev en krig mellem norske jenter, da Odense fik besøg af verdens bedste klubhold, ungarske Györ. Fynboerne pressede helt til det sidste, men i sidste ende tog ungarerne første stik i klubbernes kvartfinale i Champions League.

HÅNDBOLD: Odense HC var tæt på helt til det sidste, men da slutfløjtet lød var det ungarerne, der kunne drage hjem med en sejr. Men Odense lever bestemt stadig i denne kvartfinale, som få har levnet holdet nogen chance for at komme helskindet igennem. Det var tydeligt, at kampen var en kvartfinale i Champions League, før den overhovedet var fløjtet i gang. Fansene og spillerne havde alle lige rykket den et gear op. Energien fra kulissen satte spillerne optil at skabe en højintens affære på banen. Györ stillede sig fra start op i en meget aggressiv 3-2-1-forsvarsformation, der nærmest er den stik modsatte af fynboernes egne foretrukne, flade 6-0-formation. - Det er jo en udfordring. Vi vidste, de ville komme med det, så vi har trænet det, men det er bare aldrig det samme, som når du spiller mod det i kamp, sagde hende, der skulle blive kampens helt store profil, norske Ingvild Bakkerud. Formationen har ikke meget tilfælles med noget, Odense møder til dagligt i Danmark, og Odense skulle bruge nogle minutter til at falde til ro med, at Györ ofte som minimum havde to spillere ude over tremeterlinjen. Startvanskelighederne gjorde, at Odense hurtigt kom bagud med et par mål og skulle jage. Defensiven havde problemer, og midtvejs i første halvleg valgte cheftræner, Jan Pytlick, at give chancen til målmand Althea Reinhardt, der endte med at spille sin første fulde kamp efter sin hjernerystelse. Til sidst i første halvleg var chancen der til, at Odense kunne komme indenfor tre mål med holdets 7-mod-6 spil, men nogle tekniske fejl i angrebet gav Györ et par gratis mål og en pauseføring på 18-13. Ungarerne så ud til at køre den forventede sejr hjem.

Odense HC-Györ: 28-29 (13-18) Champions League, kvartfinaleKampens gang: 3-5, 7-11, 10-14, (13-18), 18-25, 25-25, 27-27, 27-29, 28-29.



Målscorere: Odense HC: Ingvild Bakkerud 11, Trine Østergaard 4, Mie Højlund 3, Stine Jørgensen 3 (3), Freja Cohrt 2, Nadia Offendal 2, Susanne Madsen 1, Sara Hald 1, Kathrine Heindahl 1. Györ: Stine Oftedal 8 (2), Nycke Groot 7, Anita Görbicz 3 (1), Kari Skaar Brattset 3, Anne Mette Hansen 2, Bodi Bernadett 2, Eduarda Amorim 2, Veronica Kristinasen 1, Jana Knedlikova 1.



Bedste spiller: Odense HC: Ingvild Bakkerud. Györ: Stine Oftedal.



Udvisninger: Odense HC: 3. Györ: 2.



Dommere: Dalibor Jurinovic og Marko Mrvica, Kroatien - præstation over middel.



Tilskuere: 2236



Odense HC's næste kamp: Onsdag 10. april, klokken 18.30: Nykøbing Falster Håndbold-Odense HC



Bemærkninger: Nycke Groot kæmpede sig i starten af kampen igennem og satte sin anden scoring ind. Om hun havde dårlig samvittighed over at score mod sine fremtidige holdkammerater er svært at sige, men i hvert fald fik hun en to minutters udvisning kort efter, der balancerede regnskabet lidt.

Ingvild Bakkerud var ustoppelig mod Gyåor. 11 mål kom der fra normandens hånd. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Nordisk krig Györ har fem nordmænd på holdet. En af dem er Stine Oftedal. Hendes fodfinter og aggressive forsvarsstil gjorde i starten ondt på Odense, der havde problemer med at nå ned og få stillet sig ordentligt, når holdet samtidig skulle foretage udskiftninger i forsvar-angreb. Til sammenligning har Odense kun en enkelt nordmand på holdet, men hun kunne gøre ligeså ondt på Györ, som de fem i den ungarske trup. Tre mål satte Ingvild Bakkerud ind de første 10-15 minutter, hun var på banen, og på intet tidspunkt lettede hun på speederen i sin 11-måls kamp. Alligevel var Oftedals hold kommet bedst fra start. - Jeg tror, det er den bedste kamp, jeg har spillet i min karriere, sagde Ingvild Bakkerud efter kampen. Intensiteten tog ikke et dyk i anden halvleg, men i den evige krig mellem de to nordmænd begyndte fordelen at rykke over mod hjemmeholdets. Bakkerud skød ufortrødent videre, mens der begyndte at komme løs krudt i skudarmen hos Oftedal.

Nycke Groot spillede en flot kamp mod sine kommende holdkammerater fra Odense HC. Odense-spillerne kan kun håbe, at hun også har mange kampe som den næste sæson. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Lige ved for hjemmeholdet Med publikum i ryggen begyndte Reinhardt at hive redninger frem. 17-25 blev på 12 minutter forvandlet til 25-25. Bakkerud voldt uanede problemer for Györ. - Vi startede fint ud (i 3-2-1-forsvaret, red.), men vi var lidt for flinke især på Bakkerud. Og så gik vi selv i stå til sidst, fordi vi eksperimenterede lidt, sagde Györs eneste dansker, Anne Mette Hansen. Odense fik også chancen for at tage en føring, men til sidst var heldet mere på ungarernes side. Igen var Oftedal på pletten, og med to scoringer til sidst gav hun holdet en tomålsføring, som Odense lige netop ikke nåede at få hentet. Dermed tabte Odense knebent slaget om første kvartfinalekamp, men krigen er ikke slut endnu. - Det var jo en sindssyg god anden halvleg mod sådan et hold. Vi begik tre tekniske fejl. Godt nok skal Györ bare vinde hjemme nu, men det er ungarerne, der har alt presset. Og kan vi spille sådan en anden halvleg med en som Ingvild, så må vi se. Men jeg har været i Györ. Det er et pres af en anden verden dernede. Det bliver også nyt for os, sagde Jan Pytlick.

Stine Jørgensen var præcis fra straffekastlinjen og scorede på alle sine tre forsøg mod Györ. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Odenses fans var ikke til at stoppe i kampen. De pressede konstant de grønblusede, og det lykkedes næsten at presse gæsterne til at smide sejren. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Mie Højlund scorede tre mål i første halvleg, men her trak den nuværende verdensmester Amandine Leynaud det længste strå. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

