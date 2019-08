Odense måtte bøje sig for mestrene

Det lykkedes aldrig for Odense Håndbold at komme foran i kampen mod Team Esbjerg, som endte 28-25 til vestjyderne.

Håndbold: Odense Håndbold tabte lørdag 28-25 til Team Esbjerg, da den nye sæson blev kastet i gang i Odense.

Den orange trøje var trukket over hovedet, imens klapvifterne taktfast bød Odense-spillerne velkommen til den nye sæson i kvindernes ligaturnering lørdag eftermiddag hjemme i Odense Idrætshal.

Det ambitiøse fynske hold har handlet stort ind i sommerpausen, hvor spillere som Nycke Groot, Nathalie Hagman og Anne Mette Pedersen er blevet hentet til klubben.

Derfor var det også med en optimisme og tro på egne evner, at Odense Håndbold tog imod de forsvarende danske mestre fra Team Esbjerg.

For cheftræner Jan Pytlick meldte for få uger siden ud, at holdet går efter at vinde samtlige turneringer, som holdet deltager i.