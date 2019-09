Odense kørte Ajax over

Ajax var aldrig i nærheden af at presse Odense Håndbold, da de gæstede Bavnehøj-Hallen lørdag eftermiddag.

Håndbold: Siden Odense Håndbold tabte sæsonens første kamp til titelkonkurrenterne fra Team Esbjerg, har Odenses bedste damhold ikke set sig tilbage. De følgende to kampe er blev vundet sikkert, og lørdag skulle Pytlicks tropper forsøge at udvide den stime til tre sejre. Efter en rodet start med mange brændte chancer fra begge hold satte Odense Håndbold sig langsomt på begivenhederne. Tess Wester startede godt på kassen for Odense Håndbold, som langsomt byggede et solidt forspring på baggrund af hollænderens redninger i målet, selvom spillere som Nycke Groot og Kathrine Heindahl brændte store chancer. Norske Ingvild Bakkerud var udset til erstatte den småskadede Stine Jørgensen på venstre back, men mens den store nordmand stod godt i det defensive, så så det straks mere besværligt ud i det offensive, hvor hun i et par omgange i kampens første minutter missede nogle lette afleveringer. Frem til det 20. minut var det lige ved og næsten for Odense Håndbold, der på grund af sløset angrebspil ikke formåede at slå et afgørende hul til Ajax. Men efter Jan Pytlicks timeout og indskiftning af Stine Jørgensen og Nadia Offendal begyndte Odenses offensiv at flyde bedre, og fynboerne kunne derfor gå til pause med en føring på 12-18.

Ajax-Odense Håndbold 21-33 (12-18) LigaenKampens gang: 1-2, 2-5, 6-8, 8-11, 12-15, (12-18), 12-20, 12-23, 14-26, 17-28, 19-30, 21-33.



Mål: Sara Hald 7, Nathalie Hagman 5, Trine Østergaard 4, Freja Cohrt 3, Ingvild Bakkerud 3, Nycke Groot 3, Katja Johansen 2, Nadia Offendal 2, Stine Jørgensen 2, Kathrine Heindahl 2.



Bedste spiller: Ajax: Cecilie Specht Odense: Sara Hald



Udvisninger: Odense: 3 Ajax: 3



Dommere: Helgi Hallsson-Elhauge og Troels Kure



Tilskuere: 288



Odense Håndbolds næste kamp: Tirsdag 17. september hjemme mod Viborg HK klokken 20.30.

Total Odense-dominans Fra anden halvlegs start fortsatte Odenses stormløb mod Ajax-målet. Seks minutter inde i halvlegen var føringen udbygget til 12-22, hvilket fik Ajax-træner Dennis Bo Jensen til at reagere med en timeout. Lige meget hjalp det. Odense-maskinen var for alvor kommet i gang, og selvom Ajax' Cecilie Specht med at par fine assister forsøgte at sætte en kæp i hjulet, så buldrede det fynske maskineri videre, der halvvejs i anden halvleg førte med hele 12 mål. Det var tydeligt for de 288 tilskuere i Bavnehøj-Hallen, at forskellen på de to trupstørrelser kom til udtryk. Ind fra Odense-bænken kom spillere som Katja Johansen og Althea Reinhardt, der gjorde ondt på Ajax i begge ender, og hvor især sidstnævnte brillerede med flere gode redninger. Dermed kunne Odense Håndbold køre en sikker sejr på 33-21 i hus i Bavnehøj-Hallen.

Defensiven er snart på plads Efter kampen var det en tydelig tilfreds Jan Pytlick. Odense-træneren har ellers tidligere i sæsonen udvist frustrationer over defensiven, men efter lørdagens kamp havde han kun ros til forsvarets præstation. - Jeg må bare sige, at vores defensiv sidder lige i skabet i dag. Der er selvfølgelig nogle ting, som kan arbejdes på, men jeg synes, at vi står rigtig godt dernede i dag. Vores offensive forsvar, hvor Nycke Groot skyder frem, og vores zoneforsvar begynder at være der, hvor det skal være senere på sæsonen, sagde Jan Pytlick efter kampen. Selvom Odense-chefen var en tilfreds herre, så kan han dog stadig godt se forbedringspotentiale i offensiven. - Vi spiller godt over hele linjen og holder koncentrationen. Alligevel kunne vi nok godt have tilføjet nogle flere mål på måltavlen. Både Kathrine Heindahl, Nycke Groot og Sara Hald får brændt nogle store chancer, vurderede Jan Pytlick. Odense Håndbold er allerede på den igen tirsdag 14. september, når Viborg HK kommer forbi i kvartfinalen i pokalturneringen. Kampen spilles i Odense Idrætshal klokken 20.30.