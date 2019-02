Odense jagter erstatning for knæskadet Tranborg

Det bliver et problem for Odenses håndboldkvinder at klare sig uden Mette Tranborg, erkender Jan Pytlick.

Odenses håndboldkvinder er svækket forud for lørdagens Champions League-kamp hjemme mod København og i resten af sæsonen, efter at Mette Tranborg har pådraget sig en alvorlig knæskade.

Skaden betyder også, at Odense må undvære den danske landsholdsspiller i den første halvdel af næste sæson.

Derfor har Odense tænkt sig at lede efter forstærkninger allerede nu med henblik på næste sæson, fortæller Odense-direktør Lars Peter Hermansen.

- Mette Tranborg er ude i en lang periode, og det giver os nogle udfordringer.

- Vi skal ud og kigge efter en eller to højrebacks. Vi har jo også Maja Jakobsen, der er ude med graviditet. Så lige nu har vi ikke nogen venstrehåndet spiller på højre back, siger han.

Der ledes efter en, der kan gå direkte ind på holdet, og som gerne må have noget rutine.

- Vi har den intention, at vi vil ud på markedet og gå efter at få den bedst mulige spiller til højre back. Vi har nogle i kikkerten, som, vi tror på, kan være med til at løfte arven.

- Vi kigger både indenlands og udenlands, og vi går efter en eller to med gode kvaliteter, som kan tilføre holdet noget på det sportslige og menneskelige niveau, siger direktøren.

Odense-træner Jan Pytlick fortæller, at det især er et problem at foretage en omstilling så sent på sæsonen.

- Mette Tranborg fylder rigtig meget på vores hold. Hun har spillet næsten fuld tid i alle kampe og har stor betydning i både forsvar og angreb. Så det er en meget vigtig spiller, vi mister, siger Jan Pytlick.

Han kan bruge bagspillerne Susanne Madsen, Mie Højlund og Ingvild Bakkerud, men de er alle højrehåndede, og det er en ulempe.

- Vi skal have en erstatning. Vi kigger altid efter det bedste, vi kan få. Udfordringen er, at når man nærmer sig marts, så har mange klubber deres trupper på plads, så der er nok ikke så mange på markedet.

- Men jeg er fortrøstningsfuld, vi skal nok finde nogle løsninger, og vi har også selv nogle folk i vores egen trup, der kan spille positionen, siger Jan Pytlick.

Odense tabte uden Mette Tranborg onsdag aften med 24-27 hjemme til Aarhus United. Det var holdets første liganederlag i denne sæson.