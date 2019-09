Odense-herrer var fire sekunder fra udbytte

HÅNDBOLD: Selv om oprykkeren HC Midtjylland på forhånd var handlet som et af de bedre hold i herrernes 1. division, formåede HC Odense alligevel i den grad at matche hjemmeholdet i premieren.

Midtjydernes sejrsmål blev scoret fire sekunder før tid til 25-24.

- Det er sådan en underlig fornemmelse her efter kampen. Spillerne viste stor indsats og var ærgerrige i alle situationerne, men vi manglede måske lige den sidste skarphed i nogle afgørende situationer, som for eksempel til sidst, sagde træner Martin Hjortshøj.

HC Odense førte ved pausen med tre pinde.

- Men med det spil og de chancer vi havde, burde vi have ført med cirka fem mål ved pausen. Det skete ikke, og det blev så dyrt efter de faser i 2. halvleg, hvor vi ikke spillede optimalt. Men de havde det ofte før pausen svært mod vores 6-0-forsvar, og som sagt var der mange gode elementer i denne kamp. Men vi manglede så lige at få noget med hjem, sagde Odense-træneren efter mødet med den modstander, der for få år siden vandt pokalen, inden en konkurs tvang holdet en tur rundt om 2. division - hvorfra midtjyderne lige er kommet op.

HC Odense-herrerne får på søndag besøg af HEI Skæring i Odense Idrætshal, og den kamp er allerede en passende måling for, hvad sæsonen i første omgang kommer til at handle om.