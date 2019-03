Odense henter tidligere landsholdsfløj i Herning-Ikast

HÅNDBOLD: Odense HC har hentet den anden, nye spiller i holdets forberedelser til den kommende sæson.

Den tidligere, danske landsholdsfløj Anne Mette Pedersen skifter fra Herning-Ikast Håndbold til Odense HC efter denne sæson. Den 26-årige højre fløj og Odense HC har lavet en etårig aftale.

- Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale med Anne Mette. Hun er en spændende og dygtig spiller, som kommer med god erfaring fra blandt andet København og Herning-Ikast. Hun har altså spillet i de store klubber, har prøvet en del, og så har hun også god erfaring fra landsholdet, siger Odense HC's cheftræner, Jan Pytlick i en pressemeddelse.

- Jeg ser meget frem til at blive en del af Odense HC, og jeg er glad for, at aftalen er faldet på plads. Det er en stor mulighed for mig. Jeg glæder mig til at blive en del af så godt et hold, og jeg har hørt mange gode ting om Odense HC, siger Anne Mette Pedersen.

Anne Mette Pedersen er 26 år og kommer oprindeligt fra Galten. Højre fløjen spillede i FCM Håndbold fra 2009-2012, hvorefter hun skiftede til Ringkøbing Håndbold. Her spillede hun indtil 2013, hvorefter hun drog videre til København Håndbold. I 2017 vendte hun tilbage til Jylland og har siden da spillet i Herning-Ikast Håndbold. Det er en spiller med erfaring, der kommer til Odense HC. Hun var i 2011 med til at vinde det danske mesterskab med FCM Håndbold, klubben der i dag hedder Herning-Ikast Håndbold.

Anne Mette Pedersen bliver de første måneder af næste sæson fløjpartner med Trine Østergaard. Den tredje spiller på positionen er Jessica Quintino, som for få måneder siden offentliggjorde, at hun er gravid og dermed ikke kommer spille håndbold fra starten af næste sæson. Trine Østergaard og Anne Mette Pedersen kender hinanden i forvejen. De to var også fløjpartnere i hele Anne Mette Pedersens tid i det midtjyske, og Trine Østergaard kommer også oprindeligt fra Galten.

Fløjspilleren er det andet navn Odense HC har tilføjet til den nye sæson i de seneste par uger. For en uge siden annoncerede klubben, at den har skrevet kontrakt med Nycke Groot, der faktisk også var holdkammerat med Anne Mette Pedersen et enkelt år i FCM.