Odense fortsætter suveræn stime efter sent comeback

Odense Håndbold fortsatte sin imponerende stime af lutter sejre, da holdet i HTH Ligaen torsdag besejrede København Håndbold 26-24 ude.

Det holdt hårdt i et opgør, hvor første halvleg tilhørte hjemmeholdet fra København, mens Odense leverede et voldsomt comeback i anden halvleg.

Bagud med 10-16 ved pausen kom Odense også bagud med otte mål i anden halvleg, inden holdet i slutfasen hentede ind og lykkedes med at vinde kampen.

- I nogle perioder spillede vi ikke særlig godt. Jeg kan ikke forklare, hvordan det lykkedes at få en sejr hjem i dag.

- Det betyder meget efter pokalfinalen, hvor vi var skuffede over, at vi ikke leverede mere, og der var et mentalt arbejde, der skulle gøres, siger Odense-profilen Stine Jørgensen ifølge TV2 Sport.

Det var Odenses sejr nummer 15 i sæsonen ud af 15 mulige, og træner Jan Pytlicks tropper topper dermed ligaen med 30 point, mens København på tredjepladsen har 22 point.

Odense mødte op med et frisk nederlag i pokalfinalen og havde vanskeligt ved at finde niveauet i første halvleg, hvilket også pausestillingen på 16-10-føring til København vidnede om.

Fem minutter inde i anden halvleg var det dog endnu ikke lykkedes at hente ind, og københavnernes Maria Lykkegaard øgede til 18-11 til hjemmeholdet.

Det blev også 19-12 og 20-12, inden Odense indledte jagten.

Med et kvarter igen reducerede Trine Østergaard Jensen fra højre fløj til 17-23 for Odense, og tre scoringer af gæsterne i træk betød, at Københavns forspring var skrumpet til en føring på tre mål, da Trine Østergaard reducerede til 20-23.

Så var der for alvor spænding i opgøret, og yderligere tre scoringer i træk af Odense betød, at Freja Cohrt med syv minutter igen udlignede til 23-23.

Efter en timeout fire minutter før tid var opgøret helt lige med 24-24, og Mie Højlund bragte Odense foran 25-24.

Med to minutter igen var gæsterne i angreb og jagtede muligheden for en føring på to mål.

Det fornemme comeback blev slået fast af Mie Højlund med endnu en scoring til 26-24, og det hele gled ud af hænderne på København, som indledte en voldsom offensiv i forsvaret i forsøget på at komme tilbage i det sidste minut.