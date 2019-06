Odense forlænger med veteranen

HÅNDBOLD: At være 35 år er ingen hindring for at spille håndbold på allerhøjeste niveau i den danske kvindeliga.

Derfor fortsætter Kamilla Larsen i Odense Håndbold frem til sommeren 2020, hedder det i en pressemeddelelse fra klubben.

- Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Odense Håndbold. I mine 10 år i den orange trøje har klubben gennemgået en rivende udvikling. Jeg håber og tror på, at vi i den kommende sæson kan tage et skridt op, siger hun i meddelelsen og antyder dermed, at hun vil være med til at gøre Odense til dansk mester efter en sæson, hvor fynboerne længe lå suverænt til DM-guldetmen kun fik bronze.

Direktør Lars Peter Hermansen tilføjer:

- Vi er meget glade for, at vi kan forlænge aftalen med Kamilla. Hun spiller en vigtig rolle både på og udenfor banen - som forsvarskrumtap og som anfører. Kamilla har været med fra Odense Håndbolds første skridt i ligaen, hvilket også gør hende til en kulturbærer på holdet og i klubben, siger han.

Kamilla Larsen har spillet i den orange trøje, siden Odense Håndbold blev etableret og for første gang var med i ligaen i 2009. Inden da spillede anføreren for GOG og Slagelse DT. I Slagelse vandt hun Champions League sammen med Anja Andersen.

Kamilla Larsen er som bekendt gift med Nykøbing Falster Håndboldklubs cheftræner, Jakob Larsen og sammen har parret to børn.