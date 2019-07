Odense-direktør: - Det er fortvivlende, at andre sidder og kaster os op i luften

De vidste det ikke dengang, men da Freja Cohrt og de andre Odense Håndbold-spillere forlod Audi Arena i Györ efter at være blevet slået ud af de senere Champions League-vindere, så var det holdets sidste optræden i turneringen i over et år. Helt præcist hvorfor, ved klubben stadig ikke. Arkivfoto: Sportxpress / Ritzau Scanpix

Odense Håndbold er ikke kommet med i næste sæsons Champions League. Klubbens direktør har svært ved at se, hvorfor klubben er blevet fravalgt og kritiserer måden, opgraderinger til Europas bedste turnering bliver givet.

HÅNDBOLD: Odense Håndbold skal ikke spille Champions League til næste sæson. Det blev klart for et par uger siden, da Odense Håndbolds navn ikke var på listen over de tre hold, der har fået plads i næste sæsons version af Champions League. Men måden opgraderingerne bliver givet på falder ikke i god jord i Danmark. - Det er fortvivlende, at andre skal sidde og bestemme, om man er egnet eller ikke egnet, i stedet for at man bare spiller sig til det. Det giver ingen mening, at der sidder nogle mennesker og kaster de her opgraderinger op i luften og så ser, hvem der vinder navnet i luften. Det er frustrerende for klubberne at skulle sidde og være vidner til det, siger Odense Håndbolds administrerende direktør, Lars Peter Hermansen. De tre hold, der fik den positive besked fra det Europæiske Håndbold Forbund (EHF, red.), om at de skulle spille med i Champions League anno 2019/20 var FTC-Rail Cargo Hungaria, CSM Bucuresti og Brest Bretagne Handball. FTC og Bucuresti nåede ligesom Odense kvartfinalen i turneringen, hvor alle tre hold blev slået ud. Brest endte derimod sidst i holdets indledende gruppe, hvor franskmændene blandt andet blev besejret af Odense i begge de to holds indbyrdes kampe. I holdets hjemlige liga i Frankrig endte klubben som nummer to i både grundspil og slutspil. Med de resultater i mente, kan det derfor være svært at se, hvorfor Brest skulle vælges frem for Odense Håndbold. - Det er frygteligt at sidde og se på. Jeg kan slet ikke se, hvad årsagen er til, at de skulle komme med i stedet for os, siger Lars Peter Hermansen.

EHF opgraderinger EHF ændrede i år reglerne for kvalifikation til Champions League.Tidligere havde de fire bedste nationer på EHF's rangliste to pladser til Champions League. Et holds rangering blev udregnet baseret på, hvor godt alle landets hold klarede sig i europæiske turneringer over de seneste tre sæsoner.



Fra i år blev det ændret, så hvert land kun er garanteret én plads til Champions League. Derudover bliver der givet en række opgraderinger (også kendt som wildcards, red.) ud til andre klubber.



Chef for turnering i DHF, Frank Smith, tror, at der er en chance for at antallet af hold, der opgraderes hvert år, kan blive endnu højere i fremtiden.



Når en klub skal opgraderes, laver klubben en formel ansøgning. Ansøgningen sender den ind til DHF, der godkender den og sender den videre til EHF.

EHF forklaringen En af grundene skal findes i, at EHF ser på otte forskellige kriterier, når forbundet vælger, hvilke hold der skal opgraderes. Et af dem er sportslige resultater, men der kigges også på ting som hjemmebanefaciliteter, marketing og tilskuertal. Det var den forklaring Dansk Håndbold Forbund (DHF, red.) fik tilbage, da både det og Odense Håndbold bad om en forklaring, fordi de ikke kunne forstå, hvorfor den danske anmodning om opgradering var blevet ignoreret. I svaret fra EHF forklarer forbundet, at der er otte kriterier, der måles på, når man skal finde hold til at blive opgraderet. De 10 lande, der ligger højst på EHF's rangliste, kan søge om opgradering fra EHF Cuppen til Champions League. Hvert land beslutter selv, hvem de vil indstille til den opgradering. I år var der seks hold, der søgte. Tre af dem kom dog fra Ungarn, fordi to hold var gået udenom det ungarske håndboldforbund og havde søgt selv. De to hold var derfor automatisk udelukket, og de tre opgraderinger skulle fordeles på fire klubber, hvor Brest endte på tredjepladsen, og Odense altså blev sorteper. EHF oplyste ikke, hvordan Odense klarede sig på de forskellige kriterier, eller hvor langt klubben var fra at overhale Brest. Det gør det svært for DHF og Odense at se, om der er noget, de kunne have gjort bedre. - Vi er pokkers ærgelige over, at Odense ikke blev opgraderet. Vi vil jo gerne fra forbundets side have, at vi er bedst muligt repræsenteret.

Ignorerede anbefaling I den danske liga er klubberne og DHF blevet enige om, at vinderen af grundspillet skal indstilles til opgradering. Den beslutning støttede EHF, men nu har forbundet altså valgt at ignorere den indstilling. - Det var noget, vi gjorde for at tillægge vores grundspil en større betydning, forklarer Frank Smith, der er chef for turnering i DHF. Brest er heller ikke den eneste opgradering, man kan rynke bryn over. For nogle dage siden kom det frem, at Bucuresti, der er ejet af den rumænske stat, ikke har betalt den norske spiller Amanda Kurtovic hendes løn de seneste tre måneder. - Du har en klub som Bucuresti, der ikke har betalt spillerløn i tre måneder. Hvordan kan man tage sådan en klub med ind i en turnering, hvis man taler etik og moral, spørger Lars Peter Hermansen. For et par måneder siden sad Lars Peter Hermansen til Final4-stævnet i Budapest, og dernede virkede stemningen omkring Odenses fremtidige deltagelse positiv. - Alle dernede regnede med, at vi ville få et wildcard. Så den dag vi fik svaret, var jeg ved at falde død om. Havde vi bare vidst, at kun vinderen fra Danmark kom med, så var det til at forstå. Lad os nu bare spille os til det eller fra det på banen, afslutter Lars Peter Hermansen. Fordi Odense ikke blev opgraderet beholder klubben sin plads i EHF Cuppen.