Odense-bokser dømt for dopingmisbrug

Men BK Ringen protesterer over, at klubben nævnes som bokserens klub i et brev fra unionen. Bokseren skiftede i februar til den anden Odense-klub BK Olympia og blev testet positiv i slutningen af marts, erfarer Sport Fyn.

Men BK Ringen har protesteret internt til unionen over at være blive involveret, fordi den dømte bokser ikke var medlem af BK Ringen, da han blev testet positiv.

- Beklager sagen

Sport Fyn kontaktede mandag formiddag BK Ringens formand Johnny Hansen for at få bekræftet, at der var rejst en dopingsag, som allerede var afgjort, mod den pågældende bokser.

- Det kan jeg bekræfte, men vi har intet med at gøre. Men vi beklager naturligvis sagen, fordi den slags er dybt skadelig for boksesporten og generelt sportsverdenen. Vi tager stor afstand fra den pågældendes brug af doping, siger Johnny Hansen til Sport Fyn.

BK Ringen udleverede midt i februar bokseren startbog til BK Olympia.

Ved et boksestævne i Randers den 30. marts, hvor bokseren blev testet positiv, repræsenterede bokseren derfor BK Olympia.

BK Ringen har nu henvendt sig til bokseunionen, DABU, og officielt tilkendegivet, at den dømte bokser ikke er BK Ringens medlem, som det er nævnt i skrivelsen om dommen fra bokseunionen.

Sport Fyn kan tilføje, at der ikke er tale om en bokser, der er kendt i større kredse, men som burde have have potentiale og kræfter til at begå sig i de allertungeste vægtklasser, fordi fysikken er yderst stærk.

Generelt har man i årevis kæmpet i bokseverdenen for at holde sportens omdømme så højt som muligt - og der gælder strenge regler mod doping og for opførsel og disciplin uden for træning og kamp, så fysikken ikke anvendes forkert.