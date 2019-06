Odense Håndbolds kampprogram for næste sæson er blevet offentliggjort, og håndboldfans skal ikke vente længe med at måle nogle af de store mesterskabsfavoritter op mod hinanden.

HÅNDBOLD: Odense Håndbolds kampprogram til sæsonen 2019/2020 er blevet offentliggjort af DHF. Tilfældigt eller ej, så har DHF valgt at smide noget spænding ind i turneringen tidligt.

Den første kamp af betydning for Odense bliver på en udebanetur til Aarhus. I Aarhus skal Odense spille pokalkamp mod AGF Håndbold 15. august klokken 18.30.

Til gengæld får Odense lov til at åbne ligasæsonen på hjemmebane, når de nykårede guldvinderne fra Team Esbjerg tager den halvanden times lange køretur fra Blue Water Dokken til Odense Idrætshal for at møde de orange og deres nye spillere, der blandt andet tæller Nycke Groot og Nathalie Hagman, der begge er vendt tilbage til Danmark efter flere år i udenlandske topklubber. Topkampen bliver spillet 31. august klokken 16.10.

I september skal Odense så på første gensyn med holdets dræbere fra seneste sæson. Det var Herning-Ikast, der slog Odense ud af guldjagten, da midtjyderne vandt semifinaleserien mellem de to hold. Til den tid kan Odense glæde sig over at have Mie Højlund tilbage, efter hun missede begge semifinaleopgørene med en skade. De orange møder de lyngfarvede 21. september klokken 16.10.

Efterårssæsonen bliver afsluttet 13. november klokken 18.30, når fynboerne kører østpå og besøger holdets - fristes man til at sige - største rivaler fra København Håndbold. Odense og København bragede sammen hele ni gange i den forgangne sæson og har efterhånden fået et særdeles godt kendskab til hinanden. Mødet mellem de to klubber bliver en anderledes omgang i november, da begge hold har fået udskiftninger på flere positioner hen over sommeren.

Det er også København, der kommer til at agere modstander, når grundspillet skal afsluttes 8. april 2018 med en hjemmekamp.

Udover de hjemlige ligakampe skal Odense også på en Europa-turné, hvor holdet skal spille i EHF-Cup. De kampe begynder i oktober eller november.

Odense Håndbolds fulde kampprograms kan ses her