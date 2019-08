Odense Q vil rejse sig: Sårede svaner mod stærke nordsjællændere

Fodbold: Når Odense Q lørdag klokken 13.00 tager imod FC Nordsjælland i kvindernes liga, bliver en af modstanderne en erfaren landsholdsspiller med 132 landskampe for Danmark og en 10 år lang karriere i udlandet.

31-årige Line Røddik, der i 2010 blev kåret til årets spiller i Danmark, vendte i sommer hjem efter at have spillet i blandt andre Tyresö og Barcelona. Forsvarsspilleren valgte at spille for FC Nordsjælland, der i sommer rykkede op fra Kvalifikationsligaen sammen med Odense Q.

Men de ambitiøse nordsjællændere, der også spiller under navnet Farum BK, er på papiret stærkere besat end de unge fynske svaner fra Odense Q.

- De har også hentet rumæneren Florentina Olar fra Fortuna Hjørring og har fået gang i Camilla Kur, som nu er tilbage efter at have fået barn, siger Odense Q's træner, Steen Hansen.

I forårets kvalifikationsliga blev det 3-3 i Farum og fynsk nederlag 1-2 i Odense i de indbyrdes opgør.

- Spillemæssigt var vi på højde med dem, da vi mødte dem i foråret, men Nordsjælland er et hold, der har fået bygget mere på siden dengang, siger Steen Hansen.

For Odense Q har der været en uge til at slikke sårene efter 0-5-nederlaget til FC Thy Thisted Q sidste lørdag.

- Vi var på det her tidspunkt af sæsonen ikke klar til en trekampsuge, og den oplevelse skulle vi lige bruge et par dage på at kapere. Men vi er klar til kamp igen, siger Steen Hansen før lørdagens opgør på kunstgræsbanen ved Marienlystcentret.

Han kan igen råde over Cecilie Fløe, der ikke var med mod thyboerne. Cecilie Fløe er sammen med Kamilla Ørskov Jensen topscorer for Odense Q. De har med tre mål hver tilsammen scoret alle Odense Q's mål i denne sæson, hvor Odense Q har tabt de tre seneste kampe.