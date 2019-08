Odense Q vil fortsætte de gode takter

Fodbold: Odense Q spillede i onsdags stort set lige op med mesterholdet Brøndby, der kun vandt 2-1 efter en flot indsats af det unge fynske hold. Lørdag klokken 15.00 gælder det en anden udfordring, når Odense Q skal en tur til det nordvestlige Danmark for at møde FC Thy Thisted Q, som for et år siden rykkede op i ligaen og har bidt sig fast i den bedste række.

- Jeg håber, vi i spiltempo og boldomgang kan fastholde det høje niveau, vi havde mod Brøndby, selv om vi møder et hold, der spiller knap så hurtigt. Så må vi selv bringe den energi og det tempo, der skal til, siger Steen Hansen, træner for Odense Q, der har tre point efter de tre første kampe.

FC Thy Thisted Q vandt for et år siden i holdets første ligamatch efter oprykningen 3-2 hjemme over Odense Q, der dog vandt 4-2 hjemme sidst på efteråret. Men nederlaget i premieren var en streg i regningen og kostede reelt Odense Q en plads i medaljeslutspillet i sidste sæson - en plads som FC Thy Thisted Q tog i stedet et point foran det fynske hold.

- I den kamp for et år siden var vi ikke kyniske nok i begge ender, mener Steen Hansen.

FC Thy Thisted Q har i denne sæson hentet to point i de tre første kampe. Senest blev det overraskende 1-1 ude mod et af de vante tophold, Fortuna Hjørring.

- Fortuna har mistet deres udlændinge i denne sæson og skal spille unge danskere ind på holdet, så vi skal vænne os til en anden dagsorden. Det bliver en tættere række, hvor kun Brøndby vil være et niveau over de andre, vurderer Steen Hansen.

Til lørdagens kamp må Odense Q undvære målscoreren fra kampen i onsdags, 18-årige Cecilie Fløe, der er klar til kamp igen i næste uge. I stedet spiller Laura Petersen. På bænken er Sandra Jakobsen med igen efter ferie og erstatter unge Emilie Lajmiri.