Odense Q tæt på point mod Brøndby

Fodbold: Det blev mere spændende, end de fleste havde forventet, da Odense Q onsdag aften tog imod Brøndbys regerende mesterhold i kvindeligaen.

Odense Q tabte knebent 1-2. For et halvt år siden vandt Brøndby 5-1 over Odense Q i en pokalkvartfinale, men onsdag aften spillede Odense Q næsten lige op med dansk kvindefodbolds mastodont.

- Det er det bedste, vi har præsteret i min tid i Odense Q, siger cheftræner Steen Hansen efter kampen, som han mener, burde være sluttet 1-1.

Brøndby kom foran efter 10 minutter på en straffesparkscoring af Nanna Christiansen.

- Jeg er ærgerlig over, at der blev fløjtet for straffe. Der var kontakt ude i siden af feltet, men bolden var spillet videre. Ikke mange på stadion kunne se det straffe, mener Steen Hansen.

- Men vi spiller godt med og har et nærgående hovedstød inden pausen, siger Steen Hansen.

Syv minutter efter pausen udlignede Cecilie Fløe for Odense Q.

- Vi laver en flot omstilling, hvor vi spiller bolden op, og Cecilie Fløe sparker med en førsteberøring bolden i nettet. Senere har hun endnu en stor mulighed, hvor hun er alene med målmanden, men desværre sparker hun over, siger Steen Hansen.

Men Brøndby sikrede sig sejren på en scoring af Nicoline Sørensen, der 20 minutter før tid sparkede bolden ind.

- Brøndby har nogle muligheder, men de vælter sig ikke i chancer. Vi spiller en klassekamp, og vi er på ingen måde spillet ud af banen, fortæller Steen Hansen.

Efter de tre første runder har Odense Q tre point. På lørdag skal de unge fynske kvinder en tur til Thisted for at møde FC Thy Thisted Q, der onsdag aften overraskede ved at spille 1-1 ude mod Fortuna Hjørring.