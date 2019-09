Odense Q snublede i omstillingskamp

Indtil få minutter før tid var Odense Q tæt på at hente anden sejr i træk, men en scoring fra VSK Aarhus i de sidste minutter snød Steen Hansen og Co.

- Det virker som om, at vi kommer lidt nervøst ud til kampen. Vi giver nogle dumme hjørnespark væk, som skaber lidt problemer for os. Vi kommer dog til pausen med 0-0, hvor vi kunne justere på nogle ting, siger Steen Hansen.

Desværre lykkedes det aldrig for Odense at få gang i maskineriet i første halveg, som Odense-træneren Steen Hansen beskriver som nervøs.

Derfor var det opsat Odense-hold, der gik på banen i Marienlyst for hæve endnu tre point.

Den overraskende sejr over Fortuna Hjørring har åbnet tabellen op for Odense Q, som før kampen mod VSK Aarhus havde fået kontakt til midten af tabellen med sejren.

Fodbold: Lørdag skulle Odense Q forsøge at følge op holdets flotte sejr på 3-2 over Fortuna Hjørring, da VSK Aarhus kom forbi Odense.

Lynstart

Odense-trænerens justeringer gav da også pote med det samme.

Allerede i kampens 46. minut kunne Tenna Kappel bringe Odense foran 1-0, efter hun havde drevet bolden frem fra mellemrummet og sat bolden ind i det lange hjørne.

Efter scoringen bølgede kampen frem og tilbage, hvor begge hold spillede direkte omstillingsfodbold med flere chancer til følge.

Det så længe ud til, at Odense skulle hæve endnu tre point, men seks minutter før tid formåede Odense-defensive ikke at afvise en høj bold, der endte for foden af en VSK Aarhus-spiller, der kunne lægge bolden ind til slutresultatet 1-1.

Efter kampen var Steen Hansen tilfreds med, at Odense formåede at forbedre sit spil i anden halvleg.

- Vi kommer godt med i anden halvleg, og det virker som om, at jo mere vores unge hold spiller, jo bedre bliver det. Vi har stadig noget forbedringspotentiale i vores opstillinger, men alt i alt går det fremad, siger Steen Hansen.

Odense Q's næste opgave er lørdag 21. september hjemme ved Marienlystcenteret, hvor Fortuna Hjørring kommer på besøg.