Odense Q satte lokalrivalerne på plads

Odense Q spillede Næsby ud af kunstgræsset og tilføjede lokalrivalerne sæsonens første nederlag. Men Næsby er stadig på førstepladsen, og Odense Q skal formentlig vinde resten af kampene for at rykke op i ligaen.

Næsby ligger dog stadig lunt i svinget til at kunne rykke i ligaen for første gang i klubbens historie. To sejre i de sidste tre kampe sikrer oprykningen - mindre kan måske også gøre det.

- Et nederlag skulle komme på et tidspunkt, og vi tabte i dag til et klart bedre Odense-hold. De kom med mere vilje og fortjente sejren, siger Helge Thomsen, træner for Næsby Boldklub.

Men det er alligevel Næsby, som solen skinner mest på, når man studerer de kølige fakta i tabellen. Næsby topper fortsat Kvalifikationsligaen med 16 point, mens Farum og Odense Q er på de to næste pladser, begge med 10 point, men for en kamp færre. De to hold mødes på onsdag i Odense til en vigtig udsat kamp, hvor vinderen vil indtage den andenplads, der udløser oprykning til ligaen.

Brændte straffespark

I lørdagens lokalopgør fik Odense Q eftertrykkeligt revanche for 0-1-nederlaget til Næsby i det omvendte opgør i april. Odense Q dominerede kampen fra start til slut og spillede sig igennem til flere åbne muligheder, så sejren på 3-0 var for lille.

Odense Q kunne have vundet dobbelt så stort. Blandt de store tilbud, der ikke blev udnyttet ved stillingen 1-0 i det første kvarter af anden halvleg, var et skud på underkanten af overliggeren fra Laura Petersen, et skud i fri position fra Kamilla Ø. Jensen, der skød lige på Næsby-målmand Mie Moltrup og et brændt straffespark fra Kamilla Ø. Jensen, hvis skud blev reddet af Mie Moltrup.

Men blot to minutter efter det brændte straffespark scorede Odense Q til 2-0, da Fie Steenberg lobbede bolden over Mie Moltrup.

Allerede efter seks minutter var de bordeauxrøde kommet foran, da Cecilie Fløe stod fri i feltet og scorede til 1-0.

Syv minutter før tid kom Sarah Sundahl også på måltavlen med et flot langskudsmål, da hun tog chancen fra en spids vinkel uden for feltet og med hjælp fra vinden fik bolden til at svæve op i det fjerneste målhjørne.

- Vi fik lov til at spille kampen på vores præmisser. Det er nemmere at spille hurtigt på kunstgræs, og vi fik spillet bolden godt rundt på begge kanter. Stor ros til pigerne for at rejse sig efter nederlaget til Vildbjerg. Vi gik ud og troede på tingene, og især i anden halvleg spillede vi rigtig flot, siger Morten Christiansen.

Odense Q mangler foruden den udsatte kamp på onsdag hjemme mod Farum at møde Vildbjerg og AaB, begge ude, og B93 hjemme i sidste runde.