Odense Q lever endnu efter stærk slutspurt

På to mål i de sidste otte minutter vendte Odense Q et truende nederlag til sejr i Vildbjerg, og dermed har det fynske kvindehold stadigvæk chancen for at komme op i ligaen.

Fodbold: For et par uger siden overrumplede Vildbjerg Odense Q ved at vinde 3-2 på Fyn midt i maj. Vestjyderne, der ikke kan nå noget i Kvalifikationsligaen, var lige ved at gentage kunststykket lørdag med en føring på 1-0 i hjemmekampen på et mål af Michelle Sandfeld fem minutter efter pausen.

- Vildbjerg havde stort set ikke noget spil i vores ende, mens vi havde et skud på overliggeren, et skud på stolpen og to friløbere. Alligevel var vi bagud, men vi blev ved med at klø på, og vi arbejdede stenhårdt for at komme frem til chancer, og til sidst lykkedes det at score, sagde Odense Q's assistenttræner, Steen Hansen, efter sejren på 2-1.

Otte minutter før tid udlignede Malaika Din Hashmi, og fire minutter før tid scorede anfører Tenna Kappel sejrsmålet.

- Det var fuldt fortjent. Vi spillede med tre nede bagved og fire fremme til sidst for at lægge pres på, sagde Steen Hansen.

Topholdet Næsby tabte 2-1 ude til nummer tre, B93, og Odense Q har stadig muligheden for at rykke op i ligaen. Det kræver sejre i de to sidste kampe ude mod AaB og hjemme mod B93. Så afhænger det af, hvordan det går Næsby og Farum. Sidstnævnte spiller søndag hjemme mod AaB.

Lige nu er stillingen: Næsby 16 point, B93 14 point, Farum 13 point (for en kamp mindre) og Odense Q 13 point. Nummer et og to rykker op.