Odense Q kan kun håbe

Hvis Odense Q skal vende tilbage til ligaen, kræver det ikke blot en hjemmesejr over B93 i lørdagens sidste runde, men også at Farum og Næsby ikke spiller uafgjort med hinanden.

Fodbold: Vi får mindst et fynsk hold i kvindernes bedste række efter sommerferien. Men om det bliver Næsby Boldklub eller Odense Q - eller måske begge - ved vi først omkring klokken 16.45 lørdag.

Sidste runde af Kvalifikationsligaen spilles lørdag klokken 15.00, og her tager Odense Q imod B93, mens de to tophold, Farum og Næsby, der begge er tre point foran Odense Q, mødes i Nordsjælland. Farum og Næsby kan spille hinanden op i ligaen ved at spille uafgjort i deres kamp.

- Man kan ikke gå ud og spille på uafgjort. Det bliver en svær kamp mod Farum, der lige har slået B93, sagde Næsbys topscorer, Lærke Bruun, efter 3-0-sejren over Vildbjerg i pinsen.

Hvis der findes en vinder i Farum-Næsby, kan Odense Q komme med op i ligaen på en af de to oprykningspladser ved at slå B93, der ikke længere kan nå at rykke op.

I sidste runde vandt Odense Q 5-3 ude over AaB, hvor U19-landsholdsspiller Laura Petersen scorede fynboernes første mål. Hun ser frem mod lørdagens modstander, som Odense Q slog 2-0 i København 4. maj.

- Jeg forventer en rigtig god gang fodbold. B93 er et godt hold med mange dygtige individualister. De kan volde os problemer, men vores fokus vil være på at gå ud og vise, hvor vigtig sejren er for os, og at det er vores hjemmebane, det her. Vi skal sørge for at være helt klar fra start, vise aggressivitet i duellerne og score så mange mål, som vi overhovedet kan, siger Laura Petersen til klubbens hjemmeside.

Der er to kvindefodboldkampe lørdag på Marienlystcentrets anlæg. Klokken 13.00 spiller Team Odense Q mod Lyseng i U18-DM-ligaens sidste runde som forkamp til Odense Q-B93.