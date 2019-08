Odense Q jagter to på stribe

Cheftræner for Odense Q, Steen Hansen, ser frem til lørdagens kamp mod Kolding Q, som han kalder et rutineret mandskab.

FODBOLD: Odense Q skal forsøge at følge sæsonpremierens 3-0 sejr over BSF op lørdag, hvor Kolding Q venter på udebane i Kvindeligaen.

Men ifølge cheftræner Steen Hansen bliver kampen mod Kolding ingen walkover.

- Kolding er en klub, som i mange har gjort det godt i ligaen. Derfor er både staben og truppen rutineret på det her niveau. Til gengæld synes jeg at observere, at de ligesom os er i gang med få kørt en generation af unge spillere ind, siger Steen Hansen.

Odense-chefen vil ikke pege på konkrete Kolding-profiler, som fynboerne skal være ekstra opmærksom på.

Han har dog forberedt sig på weekendens modstander ved hjælp af videomateriale fra Koldings seneste kamp imod Thy, hvor Kolding vandt 2-1.

- Kolding virker som et hold, der prøver at spille fodbold, hvor de veksler imellem de korte og lange afleveringer. Dertil har de nogle unge spillere, som også prøver på nogle ting, siger Steen Hansen.