Odense Q håber på sportslig korrekt afvikling i sidste runde

Med en sejr på 5-3 ude over AaB har Odense Q fortsat mulighed for at rykke op i ligaen. Men det kræver, at Farum og Næsby ikke deler i porten i sidste runde.

Fodbold: Folkene i Odense Q vil spændt følge med i, hvordan det går i sidste runde i kvindernes kvalifikationsliga. Ikke kun i holdets egen hjemmekamp mod B93, som Odense Q skal vinde for at fastholde chancen for oprykning til ligaen. Men lige så meget vil Odense Q følge med i, hvordan det går de fynske rivaler fra Næsby i udekampen mod Farum.

Farum og Næsby topper rækken med hver 19 point og kan ved at spille uafgjort med hinanden sørge for, at de to hold sætter sig på de to oprykningspladser.

- Vi håber, at det foregår på en sportslig ordentlig måde i Farum i sidste runde, så begge hold vil gå efter sejren, siger Steen Hansen, assistenttræner for Odense Q.

Odense Q vandt lørdag 5-3 ude over AaB og har 16 point - tre point efter de to tophold. B93 tabte lørdag 0-2 hjemme til Farum og bliver stående på 14 point. Dermed er B93 uden chance for at rykke op.

- Vi skal først og fremmest sørge for selv at vinde vores kamp mod B93, ellers kan det være lige meget. Vi slog B93 2-0 i den omvendte kamp, så vi tror på det, siger Steen Hansen.

I kampen mod AaB bragte Laura Petersen Odense Q foran 1-0. Nordjyderne udlignede, men kort før pausen bragte anfører Tenna Kappel fynboerne foran 2-1.

- Der var en kraftig blæst i det nordjyske, og vi havde medvind i første halvleg, hvor vi nemt fik bragt bolden frem, siger Steen Hansen.

Det blev 3-1 ved Sandra Jakobsen, inden endnu en AaB-reducering skabte lidt nervøsitet.

Men Sarah Sundahl scorede til 4-2 og Kamilla Ø. Jensen til 5-2, inden AaB i slutminutterne fik pyntet til slutcifrene. Det reduceringsmål kan måske blive dyrt for Odense Q.

Hvis Odense Q slår B93 med et mål og Næsby slår Farum med de samme cifre, vil Næsby rykke op sammen med Farum. Lige nu har Farum 24-13 i målscore og Odense Q 22-13. Dermed skal Odense Q vinde med mindst to overskydende mål, hvis Næsby vinder med et mål i Farum.

Til gengæld vil sejr til Farum og sejr til Odense Q betyde oprykning til Odense Q sammen med Farum. Næsby har nemlig den dårligste målscore af de tre tophold, 13-9.

En spændende lørdag 15. juni venter med kampstart for alle kampe klokken 15.00.