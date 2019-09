Odense Q bygger på inden møde med topholdet

Fodbold: Trods placeringen som nummer næstsidst og fire nederlag i træk har Odense Q ikke mistet modet i kvindernes liga. Lørdag gælder det en tur til Hjørring, hvor topholdet Fortuna tager imod klokken 15.00. Fortuna er ligaens eneste ubesejrede hold og har slået det regerende mesterhold, Brøndby.

- Men Fortuna har også smidt point i to andre kampe, der endte uafgjort, så ligaen er blevet tættere. Der er flere om buddet, siger Steen Hansen, træner for Odense Q.

Der er gået 14 dage siden sidste ligakamp på grund af landskampe. Odense Q havde Cecilie Fløe og Sarah Sundahl med på U19-landsholdet, der spillede to venskabslandskampe i Staffordshire mod England.

Odense Q's anfører, Tenna Kappel, er med på månedens hold for august på kvindeliga.dk.

- Vi bliver ved med at bygge på, og mange spillere rykker sig. Vi skal lære at være meget mere kolde i de to felter, og det træner vi på. Men det er noget andet, når man står i en kamp, understreger Steen Hansen.