Odense Q: Mere end en kamp

Fodbold: I kvindernes fodboldliga er der et nyt tiltag, der hedder "supermatchen" - med specielle aktiviteter omkring opgøret.

Lørdag bliver den første supermatch på Fyn afviklet, nemlig Odense Q mod VSK Aarhus.

Supermatchen er rundens udvalgte kamp, hvor der lægges en særligt stor indsats i at løfte tilskueroplevelsen og mediedækningen.

I Marienlyst bliver der blandt andet pre-match underholdning ved den fynske Elvis, Henrik Busborg, indmarch samt kåring af "månedens spiller" i Odense Q. Der er kampstart klokken 13 og bagefter autografskrivning med Sille Struck og Tenna Kappel. Der vil desuden være både trøjeauktioner og konkurrencer.

Om opgøret mod østjyderne siger cheftræner Steen Hansen:

- Spillerne må ikke blive overmodige og tro, at vi kan leve på, at vi spillede en rigtig god kamp i weekenden. Det kan vi ikke, og det er min opgave at sørge for, vi holder snuden i sporet og er 100 procent klar.

Fra anfører Tenna Kappel lyder det:

- Jeg forventer, det bliver en hård kamp for os rent fysisk. Vi skal gå ydmygt til opgaven og udvise den samme tro på hinanden, som vi gjorde mod Fortuna Hjørring. Det ligner lidt en seks point-kamp, så det vil betyde rigtig meget for os at få en sejr. Jeg håber at se en masse tilskuere på lægterne og forhåbentlig kan vi give dem en megafed oplevelse og tre point.

Odense Q ligger næstsidst i ligaen med seks point for seks kampe og er truet i rækken. VSK Aarhus har syv point lige over fynboerne.