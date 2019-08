Odense Håndbold vandt over Vipers

Onsdag aften blev norske Vipers Kristiansand sendt hjem til Norge med et nederlag på 30-25.

Håndbold: Onsdag var Odense Håndbold i aktion for anden gang på under 24 timer, da Pytlicks damer skulle op imod de forsvarende norske mestre fra Vipers Kristiansand.

Vipers er en solid magtfaktor i både norsk og international håndbold, så modstanderen var ikke fremmed for Jan Pytlicks tropper.

Alligevel havde én af Odense-spillerne dog lidt ekstra kendskab til den norske storklub.

Bagspilleren Ingvild Bakkerud har således flere gange spillet mod Vipers i sin ungdom hjemme i Norge.

- Det er jo klart, når nu jeg er norsk, at jeg kender dem rigtig godt. De er nogle gode damer, men vi kommer også til at blive testet i dag. De er godt hold, som er dygtige på kontraer og har en stor fysik, siger Ingvild Bakkerud.

Trods tirsdagens kamp mod Japan I Haarby, som blev vundet med 36-28, var Ingvild Bakkerud ikke bekymret for, at hendes krop ville være for slidt til onsdagens opgør mod Vipers.

- Nej, jeg føler faktisk ingen træthed. Vi har også fået løsnet godt op i kroppen i dag med lidt cykling, siger Ingvild Bakkerud kort før kampstart.